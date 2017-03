Bé gái 13 tuổi bị xâm hại đến mang thai

Gửi đơn đến Pháp Luật TP.HCM, bà NTT (thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) trình bày: Bà có đứa con gái sinh tháng 8-2002 tên là N. Năm 2014, bà Thu quen với ông Ng. Đầu tháng 3-2016, gia đình thấy bé N. có dấu hiệu không bình thường nên đưa đi khám. Bác sĩ cho biết N. đã mang thai 20 tuần tuổi. Gia đình gặng hỏi, bé N. khai bị cha dượng nhiều lần hãm hại. Sau đó, bà T. gửi đơn tố cáo lên công an huyện nhưng đã gần ba tháng nay, ông Ng. vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Liên tục bị hãm hại

Tiếp xúc với em N., chúng tôi vẫn thấy sự hồn nhiên trên gương mặt của em. Người viết hỏi: “Con có mệt không?”, em lắc đầu và nói: “Trong bụng con có em bé, mai mốt nó ra ngoài chơi với con và nó sẽ kêu con bằng chị”.

N. kể: “Lúc đó, khoảng tháng 8-2015, ông Ng. ghé nhà bà ngoại, gọi con ra để chở xuống nhà phụ mẹ bán khoai. Vì buổi sáng phải trực trong trường nên khi đi con mặc đồng phục học sinh. Đến cái chòi nơi mẹ và ông Ng. ở, không thấy mẹ ở nhà, ổng bế con trên giường rồi xé áo con ra… Con sợ quá khóc, van xin nhưng ổng cũng không tha. Sau đó, ổng nói nếu con mà nói chuyện này với ai là ổng sẽ chặt đầu hai mẹ con. Khoảng ba tuần sau, mẹ gọi điện thoại kêu con xuống nhà phụ mẹ bán hàng. Tới nhà, con đang bới cơm ăn, chờ mẹ về thì ông Ng. từ phía sau ôm con lên giường và làm như lần đầu. Vài ngày sau, ổng lại hại lần thứ ba…”.

Dì ruột của N. kể bé sống với bà ngoại từ nhỏ, rất ngoan. “Tôi có tư vấn bác sĩ để phá thai vì muốn cho bé tiếp tục đi học nhưng bác sĩ nói thai lớn quá, nếu phá thai sẽ ảnh hưởng đến tính mạng người mẹ, hoặc sau này khó sinh con” - dì ruột cháu N. kể.





Bé N. và bà T. Ảnh: N.HIỀN

Chờ giám định ADN mới khởi tố vụ án?

Bà T. trình bày thêm, sau khi phát hiện vụ việc, bà đã làm đơn tố giác ông Ng. đến Công an huyện Trảng Bàng. Ngày 8-3, công an thụ lý, mời người nhà và em N. lên lấy lời khai. Ngày 9-3, gia đình đã đưa ông Ng. đến trình diện. Ngày 10-3, công an cho phục dựng, chụp ảnh hiện trường, đồng thời đưa em N. đến bệnh viện khám lại. Ngoài ra, gia đình em N. cung cấp tang vật là chiếc áo nữ sinh bị đứt nút, rách toạc. Ngoài ra, bà T. đã ghi âm lại cuộc trò chuyện qua điện thoại của bà với ông Ng., với nội dung ông này năn nỉ bà bỏ qua những hành vi đối với bé N.

Tiếp xúc PV, Đại úy Nguyễn Tấn Lực, Phó Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh), cho biết công an huyện đã nhận được đơn tố cáo của gia đình bà T. Sau khi nhận đơn, công an đã tiến hành các bước để nhanh chóng xử lý vụ án vì vụ này cũng gây nhiều bức xúc trong dư luận. Hiện ông Ng. đã khai nhận hành vi của mình, tuy nhiên để có đủ cơ sở khởi tố vụ án thì công an phải chờ em bé được sinh ra và đi giám định ADN. “Nếu kết quả ADN thể hiện em bé là con của ông Ng. thì chúng tôi sẽ thực hiện theo quy định pháp luật” - ông Lực nói. PV đặt vấn đề: Khi đã có tố cáo của người dân, có lời khai nhận tội, có hồ sơ từ bệnh viện thì đã có cơ sở khởi tố vụ án, còn việc khởi tố bị can thì có thể chờ kết quả giám định ADN. Ông Lực vẫn trả lời: Phải chờ kết quả giám định.

Theo luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM, với nội dung vụ việc như trên thì có thể ông Ng. đã phạm tội hiếp dâm trẻ em được quy định tại Điều 112 BLHS năm 1999 với tình tiết định khung “phạm tội nhiều lần” (điểm c khoản 3). Mặc dù hiện nay chưa có kết quả ADN nhưng nếu ông Ng. đã thừa nhận hành vi hiếp dâm nạn nhân thì đây là một trong những căn cứ quan trọng. Kết hợp với lời khai và những tình tiết khác, công an có thể khởi tố vụ án để điều tra làm rõ, quyết định có khởi tố bị can hay không. “Giả sử nạn nhân không có thai thì sao? Chẳng lẽ cơ quan công an không khởi tố vụ án? Yếu tố “có thai” chỉ là một trong những tình tiết định khung mà thôi” - luật sư Hoan nói.

Ngoài ra, hiếp dâm trẻ em gây có thai là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Theo Điều 88 BLTTHS, khi đã rõ ông Ng. là thủ phạm thì ông này có thể bị bắt tạm giam.