Bình Dương: Đã tháo bỏ biển cấm chụp ảnh tại trụ sở xã, phường

Ngày 31-8, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương cho biết sau khi báo Pháp Luật TP.HCM có bài phản ánh “Xã, phường đặt biển cấm chụp ảnh, đúng không?", chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm đã có chỉ đạo tất cả UBND huyện, thị, thành phố yêu cầu các trụ sở xã, phương tháo gỡ bỏ biển cấm quay phim chụp ảnh sai quy định.



Biển cấm quay phim, chụp hình tại cổng UBND phường Lái Thiêu (ảnh trái) đã được tháo gỡ (ảnh phải). Ảnh: VH

Thực hiện theo chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn đã có văn bản yêu cầu các xã, phường tháo bỏ các biển cấm chụp ảnh. Theo báo cáo từ các địa phương, đến nay không còn trụ sở nào treo biển cấm chụp ảnh.

Theo ghi nhận của PV, trước đó nhiều cổng trụ sở các phường như Đông Hòa, Dĩ An, trụ sở UBND thị xã Dĩ An (thị xã Dĩ An), phường Lái Thiêu, Bình Nhâm, Bình Hòa, ngay cả trụ sở UBND thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An cũng đều có biển cấm quay phim, chụp ảnh, ghi âm ghi bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh được đặt ngay cổng. Mỗi khi người dân đến đây cầm điện thoại hay máy chụp ảnh để chụp ảnh sẽ bị nhân viên tại đây nhắc nhở.

Tuy nhiên, đến nay những biển cấm sai quy định này đã được lãnh đạo địa phương gỡ bỏ.