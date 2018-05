Câu hỏi đớn đau sau phiên tòa phúc thẩm Nguyễn Khắc Thủy

Sau khi HĐXX phúc thẩm TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên Nguyễn Khắc Thủy (78 tuổi) 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội dâm ô trẻ em, một làn sóng phản ứng đã dấy lên trên mọi mặt báo, các trang mạng và cả mạng xã hội.



Tòa sơ thẩm tuyên bị cáo này 3 năm tù giam nhưng án phúc thẩm không chỉ giảm nhẹ mà còn đưa ra mức phạt mà người dân cho là “không thể chấp nhận”, “không thể tin nổi”. Hàng loạt lượt ý kiến của bạn đọc gửi về cho báo Pháp Luật TP.HCM đều cùng chung nhận định bản án thiếu nghiêm minh, quá bất công với người bị hại.

Bạn đọc Nguyễn Thị Kỳ đã phải dùng đến những từ ngữ rất đanh thép: “Đúng là một bản án chẳng những không nghiêm minh, mà còn vô hình trung "khuyến khích" những lão già biến thái tiếp tục coi thường pháp luật. Khi làm hại các bé thơ thì bừng bừng lửa dục, giờ ra tòa lại thở ra hít vào khó nhọc. Ghê tởm! Đừng so lão với súc vật, ác quỷ, cổ kim chưa từng nghe nói súc vật và ác quỷ giở trò dâm dật với trẻ con bao giờ”.



Quang cảnh phiên tòa phúc thẩm ngày 11-5. Ảnh: Trùng Khánh

Cơ sở giảm án không vững

Lý do Tòa cho rằng bị cáo tuổi cao, sức yếu hoàn toàn bị phản bác bởi “người có tà tâm với trẻ nhỏ chứng tỏ vẫn còn khỏe mạnh và rất bạo gan”, “nói tuổi cao để nương nhẹ cho bị cáo sao không nghĩ đến những nạn nhân còn quá ấu thơ đã bị đối xử vô nhân như vậy?” và “quấy rối trẻ em, hủy hoại cả cuộc đời trong trắng của các em cả tinh thần và thể chất. Ưu tiên người già thì phải bất công với trẻ nhỏ?”

Bạn Nguyễn Lâm nhận định: “Trong tình huống này đưa ra lý do Thủy là đảng viên, từng là cán bộ cấp cao của ngân hàng là vô cùng phản cảm bởi tính chất hành vi phạm tội. Cần nhớ, tội giết người chưa chắc bị căm phẫn như tội dâm ô mà bị hại lại còn là trẻ em”.

“Tòa cần linh hoạt mà áp dụng tình tiết giảm nhẹ cũng như tăng nặng, phải tùy vụ án nếu không tòa sẽ bị nói là mù mờ đấy. Hơn nữa, muốn giảm thì phải chọn cái mức người ta có thể chấp nhận. 18 tháng tù treo cho việc dâm ô? Đúng là trò cười đau tận tim gan. Tòa có đau không vậy?”, bạn PhuMy chua chát nói.

Bị cáo Thủy ở cái tuổi thất thập cổ lai hi bị truy tố về tội dâm ô trẻ em

Hệ quả xã hội khôn lường

Án dâm ô xưa nay vốn đã rất khó xử vì việc thu thập bằng chứng rất khó khăn. Chính vì vậy, những tên yêu râu xanh càng khó kiểm soát, nạn nhân đôi khi phải câm nín chịu đựng hậu quả cả đời. "Hiếm hoi có vụ án được đưa ra xét xử như vụ Nguyễn Khắc Thủy nhưng nhận án tù treo có nghĩa là bị cáo vẫn được trở lại cộng đồng, điều này khiến những người có liên quan cảm thấy e ngại bởi khi một tội lỗi không được xử phạt thích đáng thì nguy cơ tái phạm là rất cao", bạn Cao Tài nhận xét.

“Người đã phạm tội chắc chắn còn ý chí phạm tội, những người manh nha phạm tội thì giảm đi sự kiêng dè. Làm sao có thể an tâm về an toàn cho bọn trẻ?”, một độc giả lo lắng nói. Đồng tình, bạn Quạt Lê cho rằng: “Đã dâm ô với nhiều trẻ thì cũng có thể làm tiếp, ai dám chắc được?” còn bạn Huỳnh My thì thằng thừng: “Tốt nhất nên cách ly con người này ra khỏi xã hội. Dâm ô trẻ em là căn bệnh bất thường. Để ông ta tái nhập cộng đồng thì sẽ có thêm nhiều nạn nhân nữa”.

Bạn đọc Vuong Nguyen thì mỉa mai: “Kẻ dâm ô được tòa cho xổng tù hợp pháp có nghĩa là trẻ em hàng xóm tên này bị tuyên án cấm ra khỏi nhà?” Nhiều ý kiến cho rằng nếu vì tuổi cao mà được giảm nhẹ án thì mối nguy về sau là không thể kiếm soát.

Câu hỏi lớn cho hội đồng xét xử

Nhiều ý kiến cho rằng việc giảm án “quá đà” sẽ khiến dư luận đặt câu hỏi lớn về những người liên quan, đặc biệt là hội đồng xét xử. Bạn đọc Single Firefly nói: “Nếu ông Thủy là một thường dân nghèo. Liệu ông có ưu ái được hưởng án treo vì dâm ô trẻ em không? Án này, người ta thường gọi là án bỏ túi”. Còn bạn Thanh Vu thì phẫn nộ: “Ông ta ngồi trên đống tiền mà. Các cụ đã nói đồng bạc đâm toạc tờ giấy”.

Khó trách nỗi nghi ngờ của người dân khi không ai nhìn ra được sự hợp lý của bản án. Những câu bình luận “một bản án không hợp lòng dân”, “tóm lại thông điệp của bản án này là gì?”, “sau một bản án vô lý là một cái gì đó rất tối”… được gửi về ồ ạt.



Bức ảnh chụp đúng khoảnh khắc bị cáo Thủy ưỡn ngực nghe tuyên án

Bạn đọc Thái Bình đau đáu hỏi: “Những vị quan xét xử vụ án hãy nhìn thái độ của bị cáo, có chút gì là ăn năn hối cải không? Hãy nhìn tấm ảnh mà mạng xã hội đang lan truyền mấy ngày nay, ai đang cúi đầu và ai đang câng câng cái mặt? Ngược rồi, đau lắm!”

Thay cho lời kết, xin dẫn lại tâm tư của bạn đọc Thu Thảo, đó cũng là mong muốn của tất cả những ai quan tâm đến vụ án: “Hi vọng án đúng ở một cấp tòa cao hơn, đừng làm nhục sứ mạng của mình!”