Chậm trả thưởng gameshow hơn nửa năm

Đầu năm 2008, bà Nguyễn Thị Thu Cúc (138A khu 1A, thị trấn Cần Đước, tỉnh Long an) có tham gia trò chơi Lăng kính thông minh do VTV3 phát sóng vào 11 giờ 50 thứ Bảy hàng tuần. Đây là gameshow định hướng giáo dục cho trẻ em và bà Cúc đã trúng thưởng trong phần dự đoán dành cho khán giả.

Gameshow này do Công ty TNHH Giải trí VietCom (91 Nguyễn Cửu Vân, quận Bình Thạnh, TP.HCM) thực hiện và mời gọi các đơn vị tài trợ. Theo đó, mỗi khán giả trúng giải được thưởng một bếp gas Rinnai do Công ty TNHH Thương mại Rồng Việt (quận 10) tài trợ và một hộp sữa bột do một công ty sữa tài trợ. Cũng theo thỏa thuận với Công ty VietCom thì Công ty Rồng Việt nhận trách nhiệm phát giải thưởng cho khách hàng.

Bà Cúc đã được VTV3 thông báo trúng giải trong chương trình thứ 44 phát sóng ngày 15-3-2008 với hai phần quà như đã nêu trên. Nhưng rồi bà đợi hoài mà chẳng thấy ai gọi đến để nhận giải. Đến giữa tháng 12-2008, bà mới được Công ty VietCom cho biết họ đã cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết cho bên phát thưởng là Công ty Rồng Việt để nơi đây trao giải. Theo lưu ý của Công ty VietCom, nếu nhà tài trợ không thể liên lạc với khán giả qua số điện thoại được cung cấp thì số ấy được xem là không hợp lệ và nhà tài trợ sẽ hủy giải thưởng đó.

Sợ bị mất giải thưởng “oan uổng”, bà Cúc liền gọi điện thoại đến Công ty Rồng Việt để hỏi han về phần quà của mình. Khi tiếp chuyện với bà, một nữ nhân viên ở bộ phận chăm sóc khách hàng cho biết: “Bà không được nhận giải thưởng vì công ty không liên lạc được”. Không dễ dàng “thua cuộc”, bà Cúc đã đề nghị được nộp hợp đồng thuê bao điện thoại, CMND và hộ khẩu để chứng minh mình là người trúng giải hợp lệ. Tuy nhiên, Công ty Rồng Việt đã không chấp nhận.

Bà Cúc bất bình: “Việc từ chối nêu trên của Công ty Rồng Việt là không xác đáng. Vì có rất nhiều lý do không thể liên lạc qua điện thoại mà chẳng ai mong muốn như: chủ máy chưa kịp nạp tiền, máy bị mất sóng hoặc nằm ngoài vòng phủ sóng... Chưa kể, nhân viên công ty có thể quên gọi điện thoại cho người trúng thưởng nhưng vẫn nhớ nhầm là có”.

Ông Nguyễn Hoài Phương, Trưởng bộ phận huấn luyện-nhân sự Công ty VietCom, cho biết: “Chương trình trên phát sóng đầu tiên vào ngày 19-5-2007 và kết thúc vào ngày 10-5-2008. Lẽ ra việc phát thưởng cho khán giả đã hoàn tất từ lâu chứ không phải kéo dài đến hôm nay. Để khắc phục, công ty chúng tôi đã tự mua một số bếp gas đúng chủng loại đã cam kết để trao thưởng. Đối với trường hợp của bà Cúc, do chúng tôi chỉ mới liên lạc được với bà trong thời gian gần đây nên cuối tuần này chúng tôi mới có thể trao phần thưởng cho bà”.