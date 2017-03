Chích điện tận diệt thủy sản

Sẽ phối hợp với công an ngăn chặn, xử lý Đúng là hiện nay các cơ quan chức năng chưa thể ngăn chặn và xử lý dứt điểm vấn nạn trên do còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Ví dụ như nếu gặp các cơ quan chức năng đi kiểm tra, họ sẽ ngay lập tức tháo bỏ bình ắcquy, biến thế ném xuống nước để phi tang. Do đó các cơ quan chức năng không có tang vật để xử lý. Ngoài ra đầu tư cho việc đánh bắt này thấp nhưng hiệu quả cao khiến người dân liên tục vi phạm... Tới đây, Chi cục Thủy sản tỉnh Đồng Nai sẽ tăng cường quản lý chặt chẽ các nguồn vật liệu nổ, các cơ sở buôn bán, tàng trữ lắp ráp xung điện dùng để đánh bắt thủy sản; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các trường hợp vi phạm. Các cơ quan chức năng cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền cho cộng đồng hiểu rõ nguy hại của hình thức đánh bắt này. Đồng thời sẽ phát động phong trào quần chúng tố giác các hành vi vi phạm. Ngoài ra, địa phương sẽ đề nghị công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương và các phòng chức năng nắm chắc những người sử dụng xung điện để khai thác thủy sản, từ đó có biện pháp giáo dục, xử lý nghiêm hơn. Kỹ sư Tô Xuân Tuyên, Trưởng phòng Quản lý khai thác và bảo vệ quyền lợi thủy sản thuộc Chi cục Thủy sản tỉnh Đồng Nai