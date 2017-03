Chiếm đất, phá hoại tài sản và đánh gia chủ

Vì đời sống khó khăn ông đã phục hóa và canh tác tại khu đất bỏ hoang để cải thiện đời sống, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ và không có ai tranh chấp. Sau đó ông Liễn để lại một phần đất của mình cho người bà con là ông Trần Văn Mỹ canh tác.

Đầu năm 2013, gia đình bà Huệ bất ngờ về sống tại một căn nhà nhỏ cạnh khu đất của gia đình ông Liễn và ông Mỹ. Tuy nhiên, vài tháng sau gia đình bà Huệ bất ngờ sang khu đất nhà ông Liễn nhổ bỏ hơn 500 cây tràm và chặt một số cây trồng trên đất của ông Mỹ để dựng lều ở. Vì vậy hai chủ đất đã làm đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng.





Ông Liễn bức xúc về mảnh đất của mình bất ngờ bị chiếm dụng. Ảnh:VN

UBND thị trấn Vĩnh An đã làm việc với các bên liên quan. Bà Huệ cho rằng mảnh đất trên do cha bà khai hoang từ năm 1975. Năm 1982, Nhà nước thu hồi để xây dựng công trình thủy điện Trị An nên gia đình bà phải đi nơi khác sinh sống. Đến nay Nhà nước không sử dụng phần đất này nữa thì gia đình bà lấy lại. Tuy nhiên, dựa trên hồ sơ địa chính, UBND thị trấn Vĩnh An đã công nhận quyền sử dụng hợp pháp khu đất tranh chấp là của gia đình ông Lê Văn Liễn. Vì vậy yêu cầu gia đình bà Hoàng Thị Huệ phải di dời ra khỏi khu đất chiếm dụng trong thời hạn năm ngày.

Ngày 3-11-2013, khi ông Mỹ tới khu đất của mình liền bị bà Huệ cùng chồng chửi bới, xông vào đánh đuổi. Thấy cha bị hành hung, anh Trần Văn Kim chạy vào can ngăn liền bị hai người con của bà Huệ dùng gậy đánh vào người và đầu dẫn đến thương tích. Lúc này vợ anh Kim chạy đến nhằm giải vây cho chồng thì bị nhóm người trong gia đình bà Huệ dùng gậy đánh bất tỉnh tại chỗ phải đưa tới bệnh viện cấp cứu và bị gãy xương sườn.

Đến ngày 6-11-2013, khi ông Liễn và một số cán bộ của khu phố đến khu đất yêu cầu bà Huệ tháo bỏ lều, trả lại đất thì những người trong gia đình bà Huệ đã chống đối, chửi bới. Đến nay gia đình bà Huệ vẫn cố thủ trên phần đất của gia đình ông Liễn và ông Mỹ và đã canh tác trên phần đất này trước sự bất lực của cơ quan chính quyền địa phương.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh An Nguyễn Văn Hóa cho biết chính quyền địa phương vẫn tiến hành giải quyết việc chiếm đất của bà Huệ. Nếu bà Huệ cố tình không trả đất thì lực lượng chức năng sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định.

VĂN NGỌC