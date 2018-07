Chơi nhạc nơi công cộng có cần xin phép?

Ngày 4-7, trên mạng xã hội xuất hiện một clip với hình ảnh ba nam sinh viên của Học viện Âm nhạc Huế đang biểu diễn âm nhạc ngay bờ sông Hàn trên đường Trần Hưng Đạo (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).



Lúc này, người đàn ông mặc áo thun, quần tây xưng là cán bộ quy tắc đô thị phường An Hải Tây (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) yêu cầu đưa tất cả nhạc cụ lên xe công vụ và đến trụ sở phường để làm việc.

Vụ việc thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ trên mạng xã hội với nhiều bình luận trái chiều. Phần đông ý kiến cho rằng những sinh viên này vi phạm lần đầu, có thể nhắc nhở và bỏ qua được. Một số khác thì cho rằng các bạn cần phải thượng tôn pháp luật.

Nhóm sinh viên trong clip gồm Trần Duy Phương, Nguyễn Hà Triều (cùng 22 tuổi, ngụ huyện Quế Sơn, Quảng Nam) và Nguyễn Văn Quang Duy (21 tuổi, ngụ TP Huế). Những sinh viên này bị thu nhiều nhạc cụ như loa, trống Cajon, guitar, organ... tổng trị giá 70 triệu đồng.



Nhóm sinh viên đang biểu diễn trên một vỉa hè ở Đà Nẵng. Ảnh: HẢI HIẾU

Cán bộ quy tắc đô thị phường An Hải Tây đã lập biên bản vi phạm hành chính của nhóm sinh viên vì đã “sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để thực hiện bày, bán hàng hóa”, quy định tại điểm b khoản 4 Điều 12 Nghị định 46/2016 của Chính phủ. Mức phạt cho hành vi này đối với cá nhân là từ 2 triệu đến 3 triệu đồng.

Sau khi nhạc cụ bị đưa về phường, ba sinh viên ra bãi biển suốt đêm để đến sáng lên phường làm việc.

“Tụi em là sinh viên, tranh thủ trong thời gian nghỉ hè đi biểu diễn vì đam mê nghệ thuật, ai công nhận sự biểu diễn của tụi em thì góp chút ít chứ không phải tụi em đi xin tiền. Nếu xử phạt thì ít nhất cũng 2 triệu đồng, tụi em không biết lấy tiền đâu để đóng” - Quang Duy bày tỏ.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Bá An, Chủ tịch UBND phường An Hải Tây, cho biết phường đã lập biên bản vi phạm hành chính về việc vi phạm của các sinh viên (SV). Chiều 4-7, phường mời các SV đến làm việc. Do các SV vi phạm lần đầu nên phường chỉ nhắc nhở, yêu cầu làm cam kết không tái phạm chứ không ra quyết định xử phạt, đồng thời trả lại nhạc cụ cho các SV.

Bên cạnh đó, lãnh đạo phường cũng yêu cầu cán bộ quy tắc đô thị phường khi làm việc phải mặc đồng phục chứ không được mặc áo thun, quần tây.