Chủ tịch An Giang: 'Tôi sẵn sàng tha thứ để họ sửa sai'

"Ảnh hưởng" khác "xúc phạm"! Trả lời báo Pháp Luật TP.HCM, ông Vương Bình Thạnh, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho rằng việc ý kiến, bình luận về ông trên Facebook như vậy là đã ảnh hưởng lớn đến cá nhân ông, ảnh hưởng đến công tác điều hành, quản lý của ông. Ông không nói mình bị xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm hay uy tín như điều luật mà các cơ quan chức năng tỉnh này đã viện dẫn khi xử phạt hành chính hai cá nhân “vi phạm” (điểm g khoản 3 Điều 66 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP). Nguyên văn câu nhận xét (hoặc chê) của cô giáo Lê Thị Thùy Trang trên Facebook là: “Ông chủ tịch này cái mặt kênh kiệu, xa lánh dân nhất trong các thời chủ tịch An Giang”. Có lẽ ai cũng thấy nhận xét này ít nhiều có “đụng chạm”, gây phiền lòng người bị nhận xét nhưng mức độ phiền lòng đến đâu, có xúc phạm hay chưa lại là chuyện khác. Huống chi trước khi công an phát hiện và cơ quan chức năng xử lý người viết Facebook, người “like”, ông chủ tịch chưa hề đọc thấy câu này (như ông đã trả lời báo Pháp Luật TP.HCM trên số báo ngày 18-11) thì làm sao ông có thể thấy mình bị xúc phạm. Cho đến khi quyết định xử phạt đã ký, cơ quan chức năng cũng chưa hề tiếp xúc, làm việc với ông (như ông đã trả lời Pháp Luật TP.HCM trên số báo nói trên). Vậy mà cơ quan xử phạt đã quả quyết ông bị xúc phạm để rồi “ra tay” là một điều rất lấy làm lạ. Lẽ thường, người dân nào cũng có quyền cảm nhận, đánh giá và nhận xét về ông chủ tịch của mình hay một quan chức nào đó có thiện cảm hay không, gần dân, xa dân thế nào, miễn sao đó không phải là sự công kích, cáo buộc vô căn cứ. Khi nghe được lời nhận xét, nếu thấy đúng, ông chủ tịch có thể tự điều chỉnh để mình thân thiện hơn, gần dân hơn; nếu thấy sai, ông có thể “bơ” đi, vì chuyện chín người mười ý, để tâm làm gì. Chứ chỉ nhận xét thiếu thiện cảm như trên mà bị coi là hành vi vi phạm, bị xử lý kỷ luật và bị phạt thì không thuyết phục được công chúng chút nào. NGÔ THÁI BÌNH