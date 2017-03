Chúng tôi ngưng việc kỹ sư Tạch vì có khiếu nại

Chiều 13-6, Công ty Ôtô Toyota Việt Nam (TMV) đã tổ chức họp báo để thông tin về lý do tạm đình chỉ công việc ba tháng đối với kỹ sư Lê Văn Tạch. Đại diện TMV cho biết: “Việc tạm đình chỉ kỹ sư Tạch là căn cứ vào những khiếu nại, hành xử của kỹ sư Tạch với các cá nhân trong công ty chứ không có mối liên hệ nào đến việc anh cung cấp thông tin cho báo chí về các lỗi kỹ thuật của TMV vừa qua”.

Tuy nhiên, rất nhiều những vấn đề liên quan đến kỹ sư Tạch đã không được TMV trả lời một cách thỏa đáng.

Chưa được thưởng đã bị thôi việc

Các phóng viên đặt vấn đề: Ngày 1-4, TMV khẳng định là luôn hoan nghênh những ý kiến đóng góp của cán bộ, nhân viên trong công ty. Nếu những cán bộ, công nhân nào phát hiện ra những sai sót kỹ thuật của phương tiện thì TMV sẽ thưởng. “Vậy trường hợp phản ánh của kỹ sư Tạch, TMV đã thưởng chưa? Tại sao kỹ sư Tạch lại bị tạm đình chỉ công việc?” - các phóng viên đặt câu hỏi.

Ông Akito Tachibana, Tổng Giám đốc TMV, giải thích: Việc tạm đình chỉ công việc đối với ông Lê Văn Tạch là để có thời gian xác minh về hành vi “gây ảnh hưởng đến công việc của người khác” và hành vi “xâm phạm danh dự và uy tín cá nhân của một số cá nhân trong công ty”. Cụ thể, ông Nguyễn Đình Chương, Trưởng phòng Kỹ sư sản xuất số 2, có đơn đề nghị TMV có biện pháp xử lý kỹ sư Tạch vì tố cáo sai sự thật.

Đại diện TMV trong cuộc họp báo ngày 13-6. Ảnh: THÀNH VĂN

Các phóng viên đã nhiều lần hỏi: Với phát hiện sai sót lỗi kỹ thuật của kỹ sư Tạch, TMV đã thưởng cho ông Tạch chưa? Tuy nhiên, đại diện TMV đã lảng tránh trả lời câu hỏi này.

Các phóng viên hỏi tiếp: Tại sao khi kỹ sư Tạch có thư kiến nghị TMV xử lý bảy cán bộ trong TMV vì họ xúc phạm, đe dọa (khi kỹ sư Tạch phản ánh vụ việc xe Toyota mắc lỗi kỹ thuật) thì công ty không đình chỉ công việc các cán bộ trên. Thế nhưng khi các cán bộ trên có đơn đề nghị xử lý kỹ sư Tạch thì lại ra quyết định đình chỉ công việc ngay? Vậy phải chăng TMV đang trù dập với người đã dũng cảm phản ánh những sai sót của đơn vị?

Với câu hỏi này, đại diện TMV cho biết: Kỹ sư Tạch chỉ có thư kiến nghị, chứ không phải đơn đề nghị. Thư kiến nghị không đề nghị tạm đình chỉ đối với các cá nhân mà ông Tạch tố cáo, không yêu cầu công ty đứng ra giải quyết. “Sau này nếu chúng tôi xác minh rằng anh Tạch đúng thì khi đó chúng tôi sẽ khôi phục các quyền lợi cho anh Tạch. Ngược lại, nếu anh Tạch sai, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý” - bà Đỗ Ngân Bình, luật sư đại diện của TMV, nói.

Nhiều xe lắp đặt khác với bản vẽ

Theo kỹ sư Tạch, việc mình bị TMV tạm đình chỉ công việc là không phù hợp và có thể liên quan đến những vấn đề mà anh đã phản ánh về chất lượng của xe Toyota. “Thời gian vừa qua, do không được tham gia giải quyết các vấn đề chất lượng hằng ngày như trước kia nên tôi có thời gian tìm hiểu thêm các dòng xe khác ngoài Innova và Fortuner. Qua đó, đã phát hiện ra rất nhiều vấn đề lỗi kỹ thuật trên tất cả các dòng xe TMV đang sản xuất” - kỹ sư Tạch nói và cho biết đã báo cáo cho giám đốc, tổng giám đốc với đề xuất là TMV phải sớm xin lỗi chính thức tới khách hàng, sau đó phải bồi thường thích đáng cho khách hàng.

Tuy nhiên, khi trả lời câu hỏi của báo chí là TMV đã nhận được kiến nghị của kỹ sư Tạch chưa và hướng xử lý thế nào? Việc quyết định tạm đình chỉ công việc có liên quan gì đến việc kỹ sư Tạch tố cáo các sản phẩm của TMV không? Ông Akito Tachibana từ chối nhắc lại kiến nghị của kỹ sư Tạch mà chỉ nói: “Công ty không quan tâm đến việc ai đứng ra phản ánh phương tiện có sai sót kỹ thuật”.

Tuy nhiên, tại văn bản cung cấp cho báo chí ngày 13-6, TMV thừa nhận: “Một số vấn đề liên quan đến chất lượng xe của TMV do một nhân viên của công ty cung cấp. Qua tìm hiểu, TMV đã phát hiện ra bốn vấn đề: một là gỉ và chảy dầu cầu sau xe Innova (TMV khẳng định đã khắc phục trước khi giao xe cho khách hàng); hai, phương pháp bôi keo thân xe khác so với bản vẽ (TMV khẳng định đã được Toyota Nhật cho phép); ba là trạng thái xe khi điều chỉnh góc đặt bánh xe trước trên xe Innova và Fortuner khác so với bản vẽ (đã được Toyota Nhật đồng ý); bốn là lắp đòn treo dưới phía trước xe Vios khác so với bản vẽ (đang tiến hành thử nghiệm)”.

“Các vấn đề này đã được TMV phát hiện và điều tra ngay lập tức. Hiện TMV đã chủ động làm việc với Cục Đăng kiểm Việt Nam về những vấn đề trên” - ông Trần Xuân Thủy, Trưởng phòng Quản lý chất lượng TMV, nói.

Phần thưởng là… tạm ngưng việc! TMV luôn luôn rao giảng là tôn trọng và hết lòng phục vụ lợi ích của khách hàng và cộng đồng; ghi nhận và tôn vinh những nỗ lực và cống hiến của mỗi cá nhân trong thành công của mình… Tuy nhiên, những gì mà TMV hành xử trong thời gian vừa qua đối với khách hàng và kỹ sư Lê Văn Tạch thật khó hiểu. Từ nhiều năm trước, kỹ sư Tạch đã có những văn bản, ý kiến phản ánh về việc nhiều sản phẩm do công ty làm ra có sai sót về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, TMV lại “im lặng”. Chỉ đến khi kỹ sư Tạch công khai vấn đề trên cho báo chí và các cơ quan quản lý thì TMV mới tổ chức họp báo và thừa nhận sản phẩm của mình có sai sót kỹ thuật (ngày 1-4). Tại cuộc họp báo này, TMV lại tiếp tục hùng hồn: “Sẽ thưởng cho những người phát hiện ra lỗi của sản phẩm”. Tưởng sau những gì đã làm cho TMV, kỹ sư Tạch sẽ được thưởng… Tuy nhiên, khi mà phần thưởng còn chưa thấy đâu thì kỹ sư Tạch đã phải đón nhận quyết định tạm đình chỉ công việc ba tháng! TMV đã lảng tránh các câu hỏi của báo chí về tuyên bố mà mình đã đưa ra trong việc thưởng cho kỹ sư Tạch. TMV cũng lảng tránh luôn việc trả lời về những phản ánh mới của kỹ sư Tạch liên quan đến những lỗi mới phát hiện của xe Toyota. Điều này khiến cho dư luận nghi ngờ: Liệu việc TMV đình chỉ công việc của kỹ sư Tạch có phải là để “bịt” các lỗi của những dòng sản phẩm khác?

THÀNH VĂN