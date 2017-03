Đang xử lý việc lấn chiếm cống thoát nước

Trả lời đơn của bà Lê Thị Ngọc Thảo (B6, khu liên cơ, tổ 12, khu phố 1, phường 9, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) về việc cống thoát nước bị lấn chiếm. UBND phường 9, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết: Thực tế tại địa phương, dãy C thuộc Khu liên cơ, khu phố 1, phường 9 có 10 hộ thì hiện có tới bảy hộ xây dựng trên một phần cống thoát nước, có hộ đã xây dựng từ nhiều năm trước. Để giải quyết đơn phản ánh của bà Thảo, UBND TP Mỹ Tho đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường - Đội thanh tra xây dựng số 1, UBND phường 9 và các đơn vị liên quan kiểm tra báo cáo đề xuất hướng giải quyết. Tiếp đó, UBND phường 9 tổ chức họp dân với các hộ ở dãy B và dãy C khu liên cơ.

Qua xem xét báo cáo kết quả của Phòng Quản lý đô thị TP Mỹ Tho, UBND TP Mỹ Tho ra công văn về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Thảo, qua đó giao UBND phường 9 thành lập tổ nghiệp vụ để vận động các hộ dân có hành vi xây dựng lấn chiếm trả lại hiện trạng ban đầu. Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Phòng quản lý đô thị đo đạc hiện trạng và xác định diện tích nằm ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, đo đạc hiện trạng sử dụng đất của các hộ dân dãy A, B, C, D. Do sự việc có liên quan đến rất nhiều hộ dân thuộc khu tập thể khu liên cơ, hơn nữa sự việc xảy ra trước khi thành lập phường nên hiện nay vụ việc do Phòng Quản lý đô thị TP Mỹ Tho chủ trì, UBND phường 9 phối hợp giải quyết.

l Trả lời đơn của ông Võ Kỳ (số 19 đường số 6, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM) về việc ông nộp đơn khởi kiện đã ba năm nhưng tòa vẫn chưa giải quyết vụ án. TAND quận Bình Tân cho biết: Phần diện tích đất mà ông Võ Kỳ đang tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với bà Nga đã được chuyển nhượng bằng giấy tay qua nhiều người. Quá trình giải quyết vụ án, bà Nga chuyển nhượng lại cho hai người khác. Tuy nhiên, bà Nga không cung cấp cho tòa thông tin của những người này cũng như các chứng cứ liên quan đến việc chuyển nhượng. Sau một thời gian xác minh nhưng không có kết quả, thời gian chuẩn bị xét xử đã hết nên tòa ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án.

Sau đó ông Sơn và ông Mạnh là những người đang quản lý, sử dụng đất xuất hiện. Ngày 11-6, ông Mạnh và ông Sơn cùng có đơn yêu cầu độc lập nhưng đến nay chỉ có ông Mạnh nộp cho tòa biên lai đóng tiền tạm ứng án phí, còn ông Sơn đã được triệu tập nhưng chưa đến. Căn cứ theo Nghị quyết số 05/2012 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao thì vụ án này chưa quá thời hạn pháp luật quy định. Do vụ án có nhiều đương sự, trong đó cần phải triệu tập ông Mạnh và ông Sơn tham gia tố tụng nên thời gian tới, tòa sẽ triệu tập các đương sự để thu thập chứng cứ, ghi nhận ý kiến đối với các yêu cầu mà đương sự đã trình bày tại biên bản ghi nhận ý kiến. Căn cứ vào ý kiến, yêu cầu của đương sự, tòa sẽ xem xét, giải quyết vụ án theo quy định.

TRÂN CHÍNH ghi