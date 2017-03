Đọc gì trên Pháp Luật TP.HCM số chủ nhật 9-6-2013

Dược phẩm thúc đẩy... tai nạn; Biển đảo quê hương; Muốn khóc ở Annapurna; “Dở khóc dở cười” với người mới dùng máy tính bảng…

Góc Đinh Văn Quế:

Hưởng án treo có được tiếp tục làm việc cũ?

Thời gian qua có nhiều người được tòa cho hưởng án treo và giao người bị kết án cho cơ quan, đơn vị cũ giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách nhưng cơ quan, đơn vị cũ nan giải trong việc sắp xếp, bố trí công việc cho họ như thế nào. Điều này gây nhiều phiền toái không chỉ đối với người được hưởng án treo mà các cơ quan, tổ chức có người được tòa án cho hưởng án treo cũng lúng túng: Nếu bố trí, sắp xếp công việc cho người được hưởng án treo thì bị dư luận lên án, cho là “có vấn đề tiêu cực”, nếu để họ ngồi “chơi xơi nước” mà vẫn được hưởng lương thì “chướng” với nhiều người.

Theo quy định của Bộ luật hình sự, trong thời gian thử thách, Tòa án giao người được hưởng án treo cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi người đó thường trú để giám sát và giáo dục.

Chiến lược biển Đông của Trung Quốc

“Thử lửa và sẵn sàng chấp nhận xung đột”

Chuyện gì đang xảy ra ở biển Đông với hàng loạt thái độ leo thang từ phía Trung Quốc. Không khó để nhận ra từ an ninh quốc phòng, dân sự, luật pháp, chính trị, dư luận trong nước đã có những chỉ dấu thể hiện mạnh mẽ hơn quyết tâm khẳng định chủ quyền tại vùng biển mà người Trung Quốc xem là biển “Nam Trung Hoa”. Nếu xem “duy trì căng thẳng mức độ thấp” từ thập kỷ 1990 đến giờ là phương châm hành động chính của nước này trong tranh chấp chủ quyền tại biển Đông, thì phải chăng với những phương thức táo bạo và hiếu chiến hơn từ 2009 đến nay, Trung Quốc đã chuyển dần sang một giai đoạn mới với nguyên tắc “thử lửa và sẵn sàng chấp nhận xung đột”.

Văn hóa – Giải trí:

Hy vọng nào cho các nhóm nhạc Việt?

Thị trường nhạc Việt lâu nay đứng trước thực tế các cá nhân ca sĩ mặc sức làm mưa làm gió dưới bệ đỡ của các bầu show và nhiều chiêu thức lăng xê. Trong khi đó, không ít nhóm nhạc thừa tài năng, trình diễn chuyên nghiệp như MTV, AC&M... tan rã, hoặc tên tuổi cứ mãi làng nhàng như It’s time, Artista, các nhóm rock... chỉ bởi thiếu định hướng, thiếu người đỡ đầu và cũng chẳng hề đón nhận được một cú ăn may nào trong đời...

Cuộc thi The Winner is với bảng đấu các nhóm nhạc vào tối 8-6 này được coi là tín hiệu đáng mừng với cộng đồng các nhóm nhạc trong nước.

Ma Thái: Món lạ phim hè

Mở đầu mùa phim hè năm nay đầy ắp bom tấn hành động, giả tưởng Hollywood, hai bộ phim ma Thái Lan như món lạ và ngon, dự kiến dội bom phòng vé rạp Việt.

Phim ma Thái Lan khá đa dạng về phong cách, từ rùng rợn, hài hước, hành động cho tới tâm lý và đều cân bằng yếu tố nghệ thuật lẫn thương mại.

Dòng phim ma Thái Lan ra đời từ cuối thập niên 50. Nhưng phải đến đầu những năm 2000, hàng loạt tác phẩm đại diện cho thế hệ phim ma mới bắt đầu gây chú ý như series The Eye, Three, Bangkok Haunted, Shutter, Art of the Devil,.. Đây là những bộ phim được giới chuyên môn đánh giá cao, khiến khán giả hài lòng khi trải nghiệm những khoảnh khắc thót tim nhất, và hơn nữa còn mang về doanh thu lớn cho nhà sản xuất.

Đi phượt ở xứ người

Một nhu cầu thiết yếu phát sinh sau khi các du học sinh đã yên ổn cuộc sống mới nơi xứ người, đó là khao khát được thăm thú khắp đất nước bản xứ và cả các nước trong khu vực.

Theo kinh nghiệm của nhiều cựu du học sinh: “Du lịch ở nước ngoài chẳng phải là xa xỉ nếu bạn biết lên lịch trình và… săn vé giá rẻ”.

Dược phẩm thúc đẩy... tai nạn

Điều khiển phương tiện giao thông là một kỹ năng phức tạp và liên hợp đòi hỏi người điều khiển có sức khỏe tốt, tâm trạng tốt và tinh thần tốt. Thế nhưng dược phẩm có thể ‘thọc gậy bánh xe” vào những kỹ năng này.

Gần đây chúng ta đọc báo thường thấy các vụ tai nạn giao thông, như: xe đang chạy bỗng dưng lao xuống ruộng; lái xe ngủ gục tông vào con lươn, tông vào nhà dân; người điều khiển máy móc bị máy cuốn, nghiền nát cánh tay... Những tai nạn thảm khốc này có thể xảy ra do một nguyên nhân mà chúng ta dù biết nhưng ít để ý. Đó là sử dụng dược phẩm trong lúc lái xe hoặc trong lúc đang vận hành máy.

Góc PHẠM XUÂN NGUYÊN:

Biển đảo quê hương

Chúng ta đang sống Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam 2013. Nhân dịp này Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách dành cho các bạn đọc nhỏ tuổi mang tên Cùng em tìm hiểu Hoàng Sa – Trường Sa. Tôi rất vui được viết lời giới thiệu cho cuốn sách này để cùng các em làm một cuộc hành trình trên biển đảo quê hương. Tổ quốc Việt Nam ta có hơn ba nghìn ki lô mét bờ biển chạy quanh ôm ấp dải đất hình chữ S. Đất nước ta “chân Trường Sơn đạp sóng Thái Bình” vươn ra phía Đông, hướng mặt trời mọc. Cứ mỗi mùa hè khi ra biển tắm mát tại các vùng biển nổi tiếng trong nước các em có bao giờ dõi tầm mắt ra xa ngoài biển cả mênh mông và tự hỏi giữa trùng khơi sóng nước bao la biển còn có gì đưa lại cho nước ta ngoài những bãi cát phẳng lỳ, trắng đẹp, những con sóng ngày đêm vỗ bờ ca hát. Biển còn có đảo các em ạ. Biển Việt Nam có nhiều đảo và quần đảo góp phần cùng đất liền làm nên vẻ đẹp và sức mạnh của nước nhà. Cuốn sách này là con tàu tốc hành đi trong không gian đưa các em tới thăm các đảo và quần đảo trong vùng biển chủ quyền của nước ta và ngược thời gian tìm hiểu cha ông mình đã làm chủ và khai thác đảo như thế nào.

Muốn khóc ở Annapurna

Nepal là một đất nước tôi muốn đến từ rất lâu. Vì nền văn hóa quyến rũ của xứ sở này, không phải vì dãy núi Hymalaya nóc nhà thế giới. Trong suy nghĩ của tôi, xưa nay vốn không bao giờ có khái niệm về trekking (đi bộ xuyên rừng, núi), huống gì lại trekking ở rặng núi này.

Trong một phút giây, gọi là “ bốc đồng” cũng được, mà gọi là “cơ duyên” cũng đúng, tôi quyết định đến Nepal để trekking cung đường nổi tiếng trong giới trekkers là Annapurna Base Camp.

“Dở khóc dở cười” với người mới dùng máy tính bảng

Với giới công nghệ, việc sử dụng các thao tác cơ bản trên máy tính bảng là bình thường, thế nhưng với “lính mới”, thì các thao tác công nghệ đôi lúc lại làm rối người dùng.

Mặc dù các sản phẩm máy tính bảng, điện thoại thông minh ngày càng phổ biến. Thế nhưng với không ít người dùng, đặc biệt là với khách hàng mới hoặc người lớn tuổi, chuyện gặp rắc rối do không biết sử dụng thiết bị vẫn là câu chuyện muôn thuở.

