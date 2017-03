Găm thưởng tết để “néo” chân lao động

Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định “Căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành công việc của người lao động, người sử dụng lao động thưởng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định sau khi tham khảo ý kiến ban chấp hành công đoàn cơ sở.” Điều 64 Bộ luật Lao động Ai cũng trông chờ được thưởng tết “Cuối năm, tâm lý người lao động nào cũng trông chờ có tiền thưởng tết. Do đó, nếu người sử dụng lao động tinh tế, vận dụng khéo léo đưa quy định về tiền thưởng vào thỏa ước tập thể thì vừa duy trì được mối quan hệ lao động tốt, vừa thu hút được lao động giỏi và hạn chế được đình công.” TS NGUYỄN MẠNH CƯỜNG, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động (Bộ LĐ-TB&XH)