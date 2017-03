Gia đình ‘người rừng’ Srín về nhà mới

Gần 400 triệu đồng giúp thầy giáo Hải Ngày 11-3, đại diện báo Pháp Luật TP.HCM đã có mặt tại BV Trung ương Huế để trao số tiền của bạn đọc và các nhà hảo tâm hỗ trợ cho thầy giáo Hải nhằm phẫu thuật thay máy trợ tim.

Tại đây, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Tổng Thư ký tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM và các nhà hảo tâm đã trao số tiền gần 400 triệu đồng cho thầy giáo Hải. Trong đó: 54 triệu đồng của bạn đọc báo Pháp Luật TP.HCM gửi về tài khoản của báo; 64 triệu đồng của cộng đồng Facebook gửi về tài khoản của nhà báo Nguyễn Đức Hiển; 107 triệu đồng do Quỹ trái tim Hùng Hậu của Tập đoàn Hùng Hậu đã có mặt để cùng trao cho gia đình thầy Hải. Trong đó, 57 triệu đồng tiền mặt và một khoản 50 triệu đồng sẽ dùng hỗ trợ học phí hằng năm cho hai người con của thầy Hải; 50 triệu đồng do Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ; hơn 100 triệu đồng từ các học trò cũ và đồng nghiệp của thầy Hải từ TP.HCM ra trao cho gia đình trong sáng nay. Ngoài ra còn có một doanh nghiệp cho biết sẽ vận động cán bộ, công nhân viên hỗ trợ thầy để thầy có thể ổn định cuộc sống sau phẫu thuật lắp máy trợ tim và điều trị đôi chân bị teo cơ do nằm quá lâu, không vận động do đặc thù của bệnh.



Nhà nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Tổng Thư ký tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM và các nhà hảo tâm đã trao tiền cho gia đình thầy giáo Hải. Ảnh: N.DO Vợ chồng thầy Hải đã xúc động trước những tấm lòng hảo tâm.

Như đã thông tin, thầy Lưu Thanh Hải là chuyên viên Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam. Gia cảnh khó khăn, nợ nần chồng chất. Thầy không có khả năng lắp máy trợ tim gần 250 triệu đồng nhưng nếu không lắp thì tính mạng bị đe dọa. Ngày 7-3 vừa qua, báo Pháp Luật TP.HCM đã có bài viết “Tâm sự thắt lòng của thầy giáo Hải: Tôi chưa muốn chết”. Sau bài báo, nhiều bạn đọc hảo tâm đã nhanh chóng liên lạc đến báo và Facebook của nhà báo Nguyễn Đức Hiển để giúp thầy. Chúng tôi sẽ cập nhật danh sách các nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho thầy Hải trên www. plo.vn. BÁO PHÁP LUẬT TP.HCM