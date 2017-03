Gia đình tố bị đánh chết khi tạm giữ, công an nói do bệnh lý

Theo anh Vũ, anh Linh bị Công an phường Long Phước tạm giữ vì liên quan đến vụ mất cắp tài sản vào đêm 1-12. Đến đêm 5-12, Công an thị xã Phước Long cho biết anh Linh nhập BV Đa khoa tỉnh Bình Phước.

“Khi đến BV, bác sĩ cho biết anh tôi bị bệnh suy thận mạn tính và suy gan. Nhưng trên cơ thể anh tôi có nhiều vết bầm, tôi nghi ngờ anh tôi bị đánh. Anh tôi vốn khỏe mạnh, không bệnh gì. Anh Linh sau đó được chuyển đến BV 175 (TP.HCM) nhưng ngày 17-12, anh đã tử vong. Lo đám tang xong tôi sẽ khiếu nại về nguyên nhân tử vong của anh tôi. Vào đêm anh Linh bị tạm giữ, trước đó anh có nhậu với nhóm bạn, một người trong nhóm này tố anh Linh lấy điện thoại, dù anh Linh nói không lấy nhưng công an vẫn đưa anh về phường” - anh Vũ cho hay.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM ngày 18-12, Đại tá Lê Văn Nước, Trưởng Công an thị xã Phước Long, cho biết: Nguyên nhân tử vong của anh Linh là do bệnh lý suy gan, suy thận mạn tính. Để đảm bảo khách quan, công an đã trưng cầu Viện Pháp y Quốc gia mổ tử thi giám định. Hiện chưa có kết quả. Anh Linh bị tạm giam do trộm điện thoại trị giá 7 triệu đồng, anh Linh cũng đã thừa nhận việc trộm. Việc tạm giữ có phê chuẩn của VKS. Còn các vết tích trên người anh Linh thì không phải do công an bức cung, nhục hình gì mà do anh Linh hay uống rượu có thể bị ngã hay xô xát với ai trước đó. Khi tạm giữ, anh Linh đòi uống rượu mà không chịu ăn, đêm đó anh Linh ngất nên công an mới đưa đi BV”.

Tối 18-12, Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, thông tin: “Tôi đã giao công an tỉnh tiếp tục làm rõ về các vết tích trên người anh Linh. Ban đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong là do bệnh lý chứ không phải do bị công an đánh”.