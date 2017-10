Giải khúc mắc về giấy xác nhận số CMND

Trung tá Lê Minh Xuân, Đội trưởng Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an quận 1, cho biết thời gian đầu khi TP bắt đầu cấp thẻ căn cước, đơn vị đã in sẵn giấy xác nhận cho người dân. Tuy nhiên, nhiều người không cần nên để tồn lại rất nhiều giấy ở Công an quận 1. Vì vậy cơ quan chức năng mới đổi lại là người dân nào có yêu cầu thì đơn vị sẽ cấp. Các trường hợp công dân dù đã có thẻ CCCD nhưng trên mẫu giấy xác nhận chưa được hệ thống của Cục C72 cập nhật số CCCD nên chưa in được mà phải hẹn lại. “Thời gian qua, chưa có trường hợp nào than phiền về thủ tục này tại Công an quận 1” - Trung tá Xuân khẳng định.