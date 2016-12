Giao tay lái cho trẻ con: Người lớn như… mất não!

Truy tìm người ngồi trên xe máy Liên quan đến clip mà bài viết phản ánh, chiều 25-12, lãnh đạo Đội CSGT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết: Đến thời điểm này CSGT đã xác định được chủ chiếc xe máy trên ở ấp 5, Gia Ray, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn chưa xác định những người ngồi trên xe máy trong clip. “Dự kiến ngày 26-12, chúng tôi sẽ đề nghị Công an huyện Xuân Lộc đến ấp 5, Gia Ray xác minh chủ sở hữu của chiếc xe máy trên và tìm hiểu xem họ đã bán cho ai trên địa bàn TP Biên Hòa. Trên cơ sở đó, chúng tôi tiến hành xác minh những người trong clip là ai và sẽ xử lý những người vi phạm” - vị lãnh đạo trên nói. TIẾN DŨNG Đua nhau khoe con lái xe • Tháng 3-2016, mạng xã hội dậy sóng bởi clip một gia đình đang vui vẻ trên ô tô. Người bố thì mải mê nghe điện thoại, bé trai chừng năm tuổi thay bố cầm vô lăng, còn người mẹ thì… quay video và khích lệ “bác tài” nhỏ tuổi. • Tháng 7-2016, lại xuất hiện clip một người đàn ông để con trai điều khiển xe tay ga Lead chạy rất nhanh trên đường Tố Hữu, Hà Nội. • Tối 17-11, cư dân mạng tiếp tục xôn xao hình ảnh một bé trai khoảng 4-5 tuổi lái xe máy đèo một phụ nữ không đội mũ bảo hiểm, hai tay chị này đút túi áo. Người chụp ảnh cho biết vụ việc xảy ra trên đường Tô Hiến Thành, TP Quy Nhơn, Bình Định.