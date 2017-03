Khám bệnh lúc 5 giờ sáng: ‘Đỡ lắm!’

Chỉ mới hai ngày đầu tiên thực hiện việc khám, chữa bệnh (KCB) từ 5 giờ sáng, Bệnh viện (BV) Ung bướu TP.HCM đã nhận được sự ủng hộ của người dân. Đồng thời, bệnh nhân và người thân cũng góp ý để việc tổ chức khám bệnh được bài bản hơn, tăng thêm tiện ích cho bệnh nhân lẫn BV.

Đỡ tiền thuê phòng trọ

Nhà tôi ở tận Phú Yên, mỗi lần lên BV Ung bướu khám là phải mất mấy ngày trời. Xe khách ở Phú Yên bắt đầu chạy từ 17 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau mới đến Bến xe Miền Đông. Hồi trước, dù đến BV chỉ mới 5 giờ 15 phút nhưng phải chờ đến hơn 7 giờ các bác sĩ mới làm việc. Vừa khám vừa siêu âm, chờ lấy kết quả thì khoảng 17 giờ mới xong và lúc này đã trễ chuyến xe về lại Phú Yên. Vì thế, tôi đành phải thuê phòng trọ ở lại TP.HCM một ngày đêm nữa, vừa tốn kém tiền bạc vừa lỡ việc ở nhà. Giờ BV bắt đầu khám 5 giờ sáng, khám và làm các thủ tục kia xong tôi có thể về ngay trong ngày rất là tiện. Đỡ được đồng nào hay đồng nấy.

Bà NGUYỄN THỊ THÂN, thôn Mỹ Xuân 2, xã Hòa Thạnh,

huyện Tây Hòa, Phú Yên

Phải tăng cường lực lượng bảo vệ

BV làm việc lúc 5 giờ sáng thì rất tiện cho người dân vì có nhiều người ở tỉnh lên KCB, đến đây rất sớm nhưng như thường lệ thì phải chờ hơn 7 giờ mới được khám.Vợ chồng tôi cũng vậy, từ Bến Tre đến đây lúc 4 giờ sáng cũng đành ngồi mòn mỏi. Tôi vừa gặp một chị ở An Giang, dẫn con lên đây khám bệnh từ 2 giờ sáng. Nhìn thằng bé mệt mỏi mà tội ghê! Việc tăng giờ khám này là rút ngắn thời gian chờ đợi của biết bao nhiêu người, BV nên phát huy. Tuy nhiên, do thời gian KCB bắt đầu sớm như vậy nên BV và công an địa phương cần lập ra phương án bảo vệ an ninh xung quanh BV, đề phòng đối tượng trộm, cướp ra tay với bệnh nhân và người nhà.

Ông NGUYỄN PHƯƠNG TÙNG, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, Bến Tre





Người bệnh đóng 60.000 đồng khi khám từ 5 giờ sáng thay vì đóng 20.000 đồng như giờ hành chính. Ảnh: HÀ PHƯỢNG





Nhân viên BV hướng dẫn cho người dân biết những thay đổi mới tại BV Ung bướu. Ảnh: HÀ PHƯỢNG

Không phải chờ hàng giờ để khám

Tôi mắc một chứng bệnh ở cổ và đã được phẫu thuật tại BV Ung bướu TP.HCM này. Theo chỉ định của bác sĩ thì cứ hai tháng tôi phải đi tái khám một lần để kiểm tra vết mổ. Mỗi lần tái khám tôi phải đi rất sớm để bốc số, xếp hàng chờ đến lượt mình. Cũng như mấy lần trước, đợt này tôi đi tái khám rất sớm và chuẩn bị tâm lý chờ đợi. Tuy nhiên, hôm nay lại khác, ở khu tôi khám chỉ có vài người xếp hàng và tôi chỉ mất vài phút là đã đến lượt mình. Tôi thấy thoải mái vô cùng.

Bà VŨ THỊ CHIÊN, ấp 3, xã Tân Lập, huyện Đồng Phúc, Bình Phước

Giới hạn số lượng bệnh nhân ít quá

Tôi đưa vợ đi khám bệnh từ sáng sớm. Do gia đình được nghe nhiều người đi trước nói về tình trạng quá tải tại BV Ung bướu nên tôi tranh thủ xếp hàng từ 2 giờ. Khi được nhân viên BV thông báo về chương trình khám lúc 5 giờ sáng, tôi dịch chuyển từ quầy khám thường sang quầy khám này. Tuy nhiên, số lượng bệnh nhân khám 5 giờ chỉ giới hạn 450-500 người. Vì vậy sau 25 phút xếp hàng, số lượng bệnh nhân bốc số đủ nên vợ tôi không được khám sớm, phải quay lại chờ ở quầy khám giờ hành chính. Theo tôi, như vậy sẽ dễ gây bức xúc cho nhiều người. Nếu cứ để bệnh nhân xếp hàng chờ đến lượt rồi kêu hết số, phải quay lại khu khám giờ hành chính, làm lại từ đầu thì rất mất thời gian. Khám bệnh lúc 5 giờ sáng là cách làm tốt nhưng tôi mong BV nghiên cứu thêm để bệnh nhân không phải chạy đi chạy lại vòng vòng như vậy nữa.

Anh HOÀNG NGHĨA MẠNH, Rạch Giá, Kiên Giang

Tận tình, chu đáo lắm!

Dù các y, bác sĩ phải làm việc rất sớm nhưng tôi thấy được nhiệt huyết, nỗ lực của từng người, từ bảo vệ đến nhân viên, y, bác sĩ, họ phục vụ bệnh nhân rất tận tình, chu đáo. Mới sáng sớm đã tấp nập người ra, người vào, các y, bác sĩ làm người lớn tuổi như vợ chồng tôi thấy mình đang được đồng hành, quan tâm từng giây phút một, không còn cảm giác cô đơn, sợ hãi khi vào BV. Khám sớm còn cái lợi nữa là được dắt đi tận nơi, hướng dẫn rất tỉ mỉ. Nói cho cùng, tôi rất thích chương trình khám bệnh từ sáng sớm này của BV Ung bướu, các bác sĩ, y tá ở đây đang vì bệnh nhân chúng tôi rất nhiều.

Bà PHẠM THỊ HAI, Ba Tri, Bến Tre