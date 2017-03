Khi tỷ phú tiêu khiển

S. Truett Cathy

Câu nói “Có tiền mua tiên cũng được!” hoàn toàn đúng với tỉ phú S. Truett Cathy, người sáng lập Tập đoàn Chick-fil-A. Sở thích cá nhân của tỷ phú có tài sản trị giá 1,3 tỉ USD này được hình thành từ khi hãy còn là cậu bé 11 tuổi. Cathy thường mơ được lái chiếc Batmobile của nhân vật chính trong phim Batman Returns.

Ông sẵn sàng dốc hầu bao bất cứ lúc nào để thỏa chí sưu tập ô tô và xe máy. Bên cạnh những cỗ xe cổ quý hiếm, S. Truett Cathy còn có cả chiếc Batmobile (ảnh) sử dụng trong phim Batman Return năm 1992 giá 250.000 USD.

Larry Ellison



Với giá trị tài sản 26 tỉ USD, tỉ phú Ellison còn có chiếc du thuyền The Rising Sun dài 453 foot, với nội thất 8 phòng ốp ván gụ, có cả một sân bóng đá mini, một rạp chiếu phim và một bè đôi rộng 40 foot dùng để phóng máy bay mô hình. Có giá khoảng 200 triệu USD, chiếc The Rising Sun bỏ xa du thuyền của tỉ phú Nga Roman Abromovich và Quốc vương Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum về chiều dài và sự sang trọng…

Paul Allen



Paul Allen - người đồng sáng lập Microsoft hiện sở hữu bộ sưu tập trị giá 17 triệu USD gồm các máy bay từ thời Thế chiến thứ II, và đã tích trữ được khoảng 20 chiếc. Đây là phần chính của bộ sưu tập Di sản bay của ông vừa được mở triển lãm ở Arlington (Washington) và sẽ chuyển đến Paine Field ở Everett vào năm tới.

Bộ sưu tập này còn có cả những trang thiết bị bay cá nhân như mũ, phone… của những viên phi công đầu tiên chinh phục bầu trời. “Bảo tàng nhỏ này vinh danh những con người đã phụng sự tổ quốc và nhân loại - ông nói - Những máy bay này là phần không thể thiếu của lịch sử, đặc biệt là chiếc cầu nối giữa các thế hệ…”.

Và, sẽ thật thiếu sót nếu không kể đến chiếc Gulfstream IV của tỉ phú Omaha Warren Buffett mua từ 50 năm trước, có giá hàng tỉ đo âla do độc quyền về mẫu mã và kiểu dáng thú vị của nó.

Gordon Getty.



Với tài sản thừa kế trị giá 26 tỉ USD, tỉ phú dầu mỏ Gordon Getty đặc biệt thích sưu tập các loại chai và rượu vang cổ. Vương quốc PlumpJack của ông gồm cả một hầm rượu Napa Valley với những chai Cabernet Sauvignon có giá 180 USD, đặc biệt là 2 nhà hàng ở San Francisco và thung lũng Squaw ở Lake Tahoe. Hiện Getty đang cho xây dựng một nhà máy rượu vang quy mô có tên Cade…

Steven Cohen

Tài sản 6,8 tỉ USD của tỷ phú Cohen bao gồm cả bộ sưu tập trị giá 8 triệu USD, trong đó đáng kể nhất là bức tranh The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living của họa sĩ đương đại Damien Hirst. Đặc biệt là xác ướp nguyên vẹn của một con cá mập trong thùng formaldehyde. Chỉ riêng thập kỷ qua, Cohen đã bỏ ra hàng trăm triệu đô la cho việc sưu tầm tranh nghệ thuật…

Ronald Lauder



Tỷ phú mỹ phẩm Ronald Lauder, với tài sản trị giá 3,2 tỉ USD, có niềm đam mê tranh nghệ thuật. Trong bộ sưu tập trị giá 650 triệu USD của ông có bức Berlin Street Scene của họa sĩ theo trường phái biểu hiện Ernst Ludwig Kirchner, từng được "hét" với giá 38,1 triệu USD tại phiên đấu giá hồi tháng 11/2008 - một kỷ lục trong cuộc đời nghệ thuật của họa sĩ Kirchner. Ronald Lauder còn có một bức của họa sĩ cổ đại Klimt trị giá 135 triệu USD. Tài sản hiện nay của ông được tin là có sự đóng góp của việc sưu tầm, thu thập nhiều bức tranh cổ có giá trị trong năm 2006…

David Rockefeller Sr.



David Rockefeller Sr., cháu nội của ông trùm dầu mỏ John D. Rockefeller, thì khoái sưu tập côn trùng, đặc biệt là bọ cánh cứng.

Ông bắt đầu đam mê sưu tập bọ cánh cứng từ khi lên 10. Hiện đã bước sang tuổi “thất thập cổ lai hy”, ông sở hữu 157.000 mẫu côn trùng của hơn 9.000 loài khác nhau

Không chỉ sở hữu một số dạng hay mẫu vật các loài côn trùng, tỉ phú Rockefeller còn giúp phát hiện nhiều loài mới, và đã có ít nhất 3 loài được đặt theo tên ông.

Theo Đào Hùng/Forbes/DNSG