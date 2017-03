Kho bãi quá tải, xe tang vật thành sắt vụn

Cần phải lập biên bản mô tả vật chứng Về nguyên tắc, luật quy định việc giao vật chứng cho chủ sở hữu bảo quản như sau: Đối với vật chứng không thể đưa về cơ quan tiến hành tố tụng để bảo quản thì nên giao vật chứng đó cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp đồ vật, tài sản hoặc người thân thích của họ hoặc chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức nơi có đồ vật bảo quản (điểm c khoản 2 Điều 75 BLTTHS). Tuy nhiên, thực tế việc hiểu thế nào là “không thể đưa về cơ quan tiến hành tố tụng để bảo quản” đã bị hiểu một cách máy móc. Trong nhiều vụ án, xe ô tô thì được giao về cho chủ sở hữu sau khi đã chụp ảnh, khám xét vật chứng kỹ càng, còn xe máy thì hầu như đều bị thu giữ về cơ quan điều tra, gây nên quá tải. Để khắc phục tình trạng này, theo tôi cần sửa đổi BLTTHS theo hướng: Đối với vật chứng vì cồng kềnh hoặc lý do khác không thể đưa về cơ quan tiến hành tố tụng để bảo quản hoặc để tránh hư hỏng hữu hình hoặc vô hình cho đồ vật thì cơ quan tiến hành tố tụng chụp ảnh, lập biên bản mô tả đồ vật, rồi giao vật chứng đó cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp đồ vật, tài sản hoặc người thân thích của họ hoặc chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức nơi có đồ vật bảo quản (bổ sung, sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 75 BLTTHS). Khoản 2 Điều 76 BLTTHS quy định: Việc xử lý vật chứng do CQĐT quyết định, nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn điều tra; do VKS quyết định, nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn truy tố; do tòa án hoặc HĐXX quyết định ở giai đoạn xét xử. Việc giới hạn quyền xử lý vật chứng như trên cũng là nguyên nhân khiến CQĐT, VKS có tâm lý chờ đợi tòa xét xử quyết định, mà một vụ án hình sự thì nhanh nhất cũng phải sáu tháng mới xử xong, có vụ vài ba năm án mới có hiệu lực pháp luật. Lúc đó chiếc xe vật chứng có thể đã là đống sắt phế liệu, chưa kể hiện tượng tiêu cực như kẻ xấu đã tháo, tráo phụ tùng hoàn toàn có thể xảy ra. Để khắc phục tình trạng này, thiết nghĩ cần quy định sau khi đã giám định phục vụ công tác điều tra, nên lập biên bản mô tả xe tang vật rồi giao cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp, người thân thích của họ hoặc chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức nơi có đồ vật bảo quản, sau đó chờ xử lý của cơ quan tố tụng. Luật sư TRƯƠNG XUÂN TÁM, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Quy trình xử lý xe tang vật Khi kết thúc điều tra, hồ sơ chuyển qua VKS, VKS phải chuyển tang vật cho THA quản lý. Bản án có hiệu lực, trong thời hạn ba tháng, nếu đương sự không tới nhận xe, chấp hành viên phải xử lý tài sản bằng cách chuyển giao Phòng Tài chính bán đấu giá, gửi tiết kiệm. Hết thời hạn năm năm mà đương sự không đến nhận tiền thì sung quỹ nhà nước. Nếu khi thẩm định giá thấy không còn giá trị thì tiêu hủy. Ông PHẠM NGỌC THANH, Chi cục trưởng THA dân sự quận Bình Tân, TP.HCM