Khổ như… trúng số độc đắc

GS-TS Vũ Gia Hiền, Hội Khoa học tâm lý và giáo dục TP.HCM: Ngửa tay xin, sao không biết nhục! Trước hết, những người chỉ chờ chực đến ngửa tay xin tiền là những người thiếu lòng tự trọng, sĩ diện. Kể cả đó là người thân cũng không nên có hành vi bất nhã như vậy. Hành vi này có nét tương đồng với những người thường đứng ở các cây xăng nài ép, cù nhầy để xin tiền những người đến đổ xăng. Suy xét kỹ thì họ còn tệ hơn những người ăn xin vì ngày xưa ăn xin là vì bần cùng, khổ sở, không biết bám víu vào đâu mới phải muối mặt, chứ những người này tay chân lành lặn, lao động được, ngửa tay xin mà sao không biết nhục! Xã hội cổ xưa chưa có những tổ chức từ thiện hay trung tâm bảo trợ xã hội như bây giờ nên những người khổ quá, đói quá mới đành đi ăn xin. Xã hội bây giờ đâu đến mức như vậy, ngoài các tổ chức xã hội giúp đỡ, tạo công ăn việc làm, cơ hội tìm việc cũng đa dạng hơn. Bởi vậy việc những người chỉ biết ngửa tay xin tiền trước hết xuất phát từ việc lười lao động, chỉ muốn hưởng thụ. Họ nghĩ rằng những người gặp may mắn phải có nghĩa vụ chia sẻ và họ có quyền được ăn chia phần may mắn đó. Đó là may mắn của người ta, anh có tư cách gì mà đòi? Thứ hai, đó là những người thiếu lòng tự trọng, tự tôn. Thứ ba, ấy là tâm lý thực dụng, ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Khi không có lòng tự trọng, không tự nỗ lực vươn lên mà chỉ biết xin xỏ, anh ta sẽ luôn bé nhỏ, co cụm, không bao giờ ngóc đầu lên được. Suy nghĩ ăn bám, thiếu tự trọng đó sẽ là tấm gương xấu cho con cháu. N.TRÀ ghi “Sao cho nó nhiều hơn cho tui?” Ba năm trước, bác Hai - bạn của mẹ tôi trúng vé số tổng giá trị 9 tỉ đồng. Bác dùng một phần tiền làm từ thiện, còn lại mua sắm, xây nhà. Vẫn còn tiền, bác Hai thôi đời nông dân, ruộng đất cho người này người kia hết, sinh tật đỏ đen, đá gà. Những người con của bác từ yêu thương nhau vô cùng, trong chớp mắt mất đi tình anh em, “kênh” nhau ai được cho nhiều cho ít. Rồi lần lượt những món đồ quý giá mà bác Hai mua sắm ra đi để ăn uống, trả nợ; một số món bị con cái lén lấy trộm… Cho đến một ngày căn nhà trống hoác. Sáng, bác Hai qua nhà con út xin ăn nhờ bữa cơm, bị con gái bóng gió: “Cho ông/bà kia nhiều hơn sao không qua nhà họ ăn?”. Bác đến nhà “ông/bà kia” thì được nghe: “Con út được cho sắm chiếc SH chứ tui có gì đâu”. Bác Hai cay đắng bỏ lên TP xin bán vé số. Nhưng cái ngạc nhiên của thiên hạ: “Ủa, ông từng là đại gia mà?” khiến bác không ngẩng đầu lên nổi để mời khách mua vé số. Một sáng, người ta vớt xác bác trên con sông Bàn Thạch. Bác ra đi chỉ với chiếc quần đùi trên người… TD (Phú Yên)