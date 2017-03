Khởi tố, bắt tạm giam nghi can

Năm 2004, cháu P. (11 tuổi) được gửi về nhà ngoại ở xã Gia Tân 1 (Thống Nhất, Đồng Nai) để đi học. Tại đây, Trần Anh T. là cậu họ của cháu đã giở trò đồi bại. Bố mẹ cháu P. tố cáo vụ việc với Công an xã Gia Tân 1 nhưng Trưởng công an xã Vũ Xuân Chãi thụ lý vụ việc rồi không giải quyết gì, cũng không báo cáo lên trên. Thượng tá Ngô Văn Chiến, Trưởng Công an huyện Thống Nhất, cho biết sẽ xem xét trách nhiệm của đại úy Chãi và những người liên quan, nếu có đủ dấu hiệu tội phạm sẽ xử lý hình sự.

Luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên, thành viên chương trình trợ giúp pháp lý miễn phí của Báo Pháp Luật TP.HCM đã nhận bảo vệ quyền lợi cho cháu bé. Trước hoàn cảnh vô cùng khó khăn của gia đình cháu (11 người sống trong căn chòi rách trên hòn đảo giữa lòng hồ Trị An), nhiều cán bộ, phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM và bạn đọc đã quyên góp hỗ trợ họ 12,5 triệu đồng cùng nhiều vật dụng.