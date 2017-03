Kiểm điểm công an xã hỏi cung trẻ lớp 2

* UBND xã đã đến nhà xin lỗi gia đình cháu T.

Đáng nói là không chỉ có T. mà còn có cả anh của T. đang học tiểu học cũng bị giữ ở xã suốt buổi trưa để công an xã điều tra. Đến chiều hai em mới được thả ra sau khi cô giáo nhận ra tiền vẫn còn trong giỏ của mình.



Căn chòi của ba bà cháu trống trước trống sau. Ảnh: THÀNH NHÂN



Sáng 25-12, PV đã tìm đến căn chòi mà hai anh em T. cùng bà ngoại đang ở tại tổ 6, ấp Trung Hiệp Thạnh (xã Trung Lập Thượng). Khi thấy người lạ đến, anh em T. cứ né ra phía sau căn chòi ngồi. T. không nói gì nhiều, chỉ cúi đầu trả lời “không” hoặc “sợ”… Còn anh của T. thì nói: “Công an hỏi cháu có nhận tiền từ T. đưa không, nếu có thì trả lại nhưng cháu không biết gì cả”. Lúc em nói “công an hăm đánh cháu”, lúc bảo “không có dọa đánh”. Bà ngoại hai em kể: “Ba má hai đứa đã bỏ nhau, giờ ai cũng có gia đình riêng. Trước giờ hai đứa sống với tôi. Hôm nào khỏe tôi đan liếp kiếm ít chục ngàn lo bữa ăn cho ba bà cháu… Chuyện xảy ra cũng đã lâu (hôm 26-11) nhưng nay tôi vẫn thấy không vui. Tại sao họ không đợi tôi về rồi hãy hỏi han để hai cháu đỡ tủi thân?”.

Theo luật định, đối với con chưa thành niên thì cha, mẹ là người đại diện theo pháp luật. Tại sao công an xã lại “tra khảo” hai trẻ khi không có cha, mẹ trẻ? Trường hợp cha, mẹ T. không sống tại địa phương, vì sao công an xã không mời bà ngoại là người đang trực tiếp nuôi dưỡng hai cháu đến làm việc?

Chúng tôi đã tìm đến công an xã để làm rõ vụ việc nhưng “lãnh đạo đều đi họp”.

Bà Lê Thị Phương Hồ, Bí thư xã Trung Lập Thượng, chỉ cho biết: “Khi nghe tin cô giáo đã tìm được tiền, chúng tôi tổ chức ngay cuộc họp với ban giám hiệu nhà trường, cô giáo, lãnh đạo công an xã. Tất cả những người này đều phải làm bản tường trình và chúng tôi đã tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm. Chúng tôi đã yêu cầu cô giáo phải trực tiếp đến nhà của cháu T. để xin lỗi và cô giáo đã thực hiện. Đại diện lãnh đạo xã cũng có đến xin lỗi T. và gia đình”.

Bà Hồ giải thích thêm: “Sự thực thì không có việc công an xã đã lấy cung, áp giải anh em cháu T. từ trường học về trụ sở công an xã. Trước đây, cháu T. đã có vài lần lục túi xách người khác để lấy trộm tiền. Những lúc như vậy, một công an viên ở gần nhà T. đã lựa lời khuyên cháu. Và cháu đã nghe lời đi đến chỗ giấu tiền lấy trả lại cho người bị mất. Lần cô giáo nói mất tiền, có học sinh đã chỉ cháu T. lấy và bản thân cháu T. cũng thừa nhận mình đã lấy. Do vậy, công an viên trên đã đưa cháu về trụ sở để thuyết phục. Vì công an xã suy luận chủ quan và có những hành động vội vàng nên mới để xảy ra việc không hay như trên”.

Họ đã nói Đối với trẻ em, việc lấy lời khai cần có cha, mẹ hoặc người giám hộ để chứng kiến, tránh làm cho trẻ lo sợ. Trong vụ việc này, khi các thông tin còn chưa rõ ràng mà nhà trường đã vội báo cho công an đến rồi đưa cháu về trụ sở mà gia đình không hề hay biết. Cả nhà trường lẫn công an đều đã làm sai. Sau vụ bé Trâm ở Đồng Tháp bị công an hỏi cung (do nghi trộm chưa tới 50.000 đồng) và sau đó bị hoảng loạn, không đi học được, mong là các cơ quan liên quan nên lấy đó làm bài học để hạn chế gây ra hậu quả không hay tiếp theo cho các trẻ. Luật sư NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN





THÀNH NHÂN