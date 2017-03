Kịp thời ngăn chặn một vụ tẩu tán tài sản

Tháng 8-2009, bà Nguyễn Kim Tuyến (phường Tân Khánh, TP Tân An, Long An) mượn của ông Nguyễn Phương Khanh (phường 3, TP Tân An) 1 tỉ đồng.

Bấy giờ, bà Tuyến thế chấp cho ông Khanh bảy giấy đỏ của bảy thửa đất tại phường Tân Khánh đứng tên bà Đ. Khi ông Khanh thắc mắc về nguồn gốc đất, bà Tuyến giải thích bà là chủ đất nhưng nhờ bà Đ. đứng tên. Nghe xuôi tai, ông Khanh đồng ý cho bà Tuyến mượn tiền. Một thời gian sau, bà Tuyến mượn thêm của ông Khanh 250 triệu đồng, hẹn cuối tháng 10-2009 sẽ trả hết. Nhưng rồi bà Tuyến không chịu trả tiền nên ông Khanh đã thưa ra tòa. Sau khi khởi kiện đòi nợ, ông Khanh phát hiện bà Tuyến và bà Đ. có tranh chấp chủ quyền bảy thửa đất nêu trên. Bản án dân sự phúc thẩm tháng 1-2011 của TAND tỉnh Long An đã xử cho bà Tuyến thắng kiện. Trên cơ sở đó, bà Tuyến đã làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất và được cấp giấy đỏ cho bảy thửa đất vào tháng 6-2011. Ngay sau đó, bà Tuyến đã chuyển nhượng quyền sử dụng các thửa đất cho con trai để tránh né việc trả nợ cho ông Khanh. Ngày 4-7, sau khi hay tin này, ông Khanh đã gửi đơn đề nghị TAND TP Tân An và Chi cục Thi hành án dân sự TP Tân An kê biên khẩn cấp bốn thửa đất của bà Tuyến để đảm bảo việc thi hành án. Ngày 5-7, hai cơ quan này đã ban hành quyết định phong tỏa bốn thửa đất liên quan. Ông Huỳnh Văn Nhịn, Trưởng phòng TN&MT TP Tân An, cho biết: “Theo yêu cầu của hai cơ quan trên, phòng tạm thời không trao cho con trai bà Tuyến giấy chứng nhận quyền sử dụng bốn thửa đất. Khi xét xử vụ kiện giữa ông Khanh và bà Tuyến, nếu TAND TP Tân An tuyên hủy các giấy đó thì phòng sẽ hủy”. HÙNG ANH