Mất cơ hội được công ty bảo hiểm cấp học bổng

Năm 2003, bà ký hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp 10 năm có chia lãi với Công ty Bảo hiểm Manulife Việt Nam (Chi nhánh Mỹ Tho) cho con trai đang là sinh viên ĐH. Hợp đồng bảo hiểm này do đại lý Lê Háo Mãnh bán (sau này đổi lại đại lý Lê Hữu Tâm). Từ năm 2008 đến nay, Công ty Manulife có chương trình trao học bổng 10 triệu đồng/năm cho các sinh viên là con em của khách hàng có học lực giỏi nhưng đại lý và Chi nhánh Manulife Mỹ Tho không hề thông báo cho bà Loan biết. Đến khi hay tin, bà tìm đến Chi nhánh Manulife Mỹ Tho nộp hồ sơ xin xét cấp học bổng cho con thì nơi đây từ chối, viện lẽ “hết hạn xét học bổng”. Bà Loan cho rằng cách xử lý này đã làm bà bị thiệt thòi vì con bà hội đủ các điều kiện do Manulife đưa ra.

Ngày 10-8, bà Hoàng Thanh Yến, phụ trách truyền thông của Công ty Bảo hiểm Manulife Việt Nam, cho biết công ty đang tìm hiểu vụ việc của bà Loan. Theo bà Yến, chương trình học bổng được công bố rộng rãi trên website của công ty, nếu đại lý quên thông báo thì khách hàng vẫn có thể đọc thông tin này trên mạng. Cũng theo bà Yến, với hơn 350.000 khách hàng nhưng hằng năm công ty chỉ xét có 10 suất học bổng. Có thể đại lý bán bảo hiểm nhận thấy con của khách hàng không thể lấy học bổng nên không thông báo cho khách hàng.

Trao đổi với PV về những nội dung trả lời nêu trên của phía Manulife, bà Loan nói: “Tôi ở nông thôn và không rành vi tính mà công ty bảo lên mạng thì tựa như đánh đố. Với sơ sót của đại lý, công ty nên nhận lỗi thay vì suy diễn bất lợi cho khách hàng”. HÙNG ANH

l Đánh bài trong hẻm. Bạn đọc tên Hà, số điện thoại 097645… phản ánh tại hẻm 7A/41 đường Thành Thái, phường 14, quận 10 (TP.HCM), từ khoảng 16 giờ đến 18 giờ thường có vài nhóm người tụ tập đánh bài, nhậu say xỉn, la lối gây mất trật tự trên địa bàn. Bạn đọc tên Nhàn, số điện thoại 012673… cũng cho biết có nhiều người tổ chức đánh bài tại hẻm 73 đường Duy Tân, phường 15, quận Phú Nhuận (TP.HCM).

Trung tá Vũ Nguyên Khánh, Phó Trưởng Công an phường 14 (quận 10), cho biết: Khi nhận được thông tin do người dân cung cấp, công an phường đã xuống kiểm tra và giải quyết triệt để tình trạng đánh bài, nhậu nhẹt gây mất trật tự nêu trên.

Theo ông Phan Hưng Yên, Trưởng Công an phường 15 (quận Phú Nhuận), trước đây công an phường này đã xử phạt hành chính hơn 10 đối tượng về hành vi tụ tập đánh bài; đã lập hồ sơ quản lý, giáo dục tại địa phương hai trường hợp. Công an phường đang cử lực lượng theo dõi, kiểm tra địa chỉ ở hẻm 73 nêu trên, nếu phát hiện vi phạm thì sẽ xử lý. N.HIỀN - A.TUYẾT

Đường nhiều ổ gà. “Đường Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (TP.HCM) xuống cấp từ lâu và có nhiều ổ gà dễ gây nguy hiểm cho người đi đường (ảnh). Đường này cũng không có hệ thống cống thoát nước nên mỗi khi trời mưa thì ngập nước, trời nắng thì bụi bặm” - bạn đọc tên Phong, số điện thoại 097213… báo tin.

Theo thông tin từ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (là chủ đầu tư tuyến đường trên), đơn vị chức năng đang tiến hành tái lập mặt đường để đảm bảo an toàn giao thông. Dự kiến công trình sẽ được thi công xong trong vòng bốn tuần. Riêng việc lắp đặt hệ thống cống thoát nước, do chưa có nguồn vốn nên địa phương chưa thể thi công. ÁNH TUYẾT