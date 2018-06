Nghi án bé gái 10 tuổi bị cha ruột xâm hại là ở Long An

Qua xác minh thông tin, bé gái này tên là Tr. ở Cần Giuộc, Long An. Trong clip, bé Tr cho biết trong khoảng thời gian sống chung với bố mẹ, Tr đã nhiều lần bị cha ruột xâm hại. Cứ mỗi lần nhậu say, cha ruột lại lôi em vào phòng để thực hiện hành vi đồi bại.

Trước nội dung chấn động này, đoạn clip được cộng đồng mạng lan truyền với tốc độ vũ bão. Đến trưa ngày 6-6, đoạn clip trên được xác định quay tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.



Trước thông tin này, bà S. (bà nội Tr) rưng rưng cho biết không thể ngờ được con trai mình lại có hành động như vậy với chính con đẻ. "Nghe nó kể lại bị cha hiếp dâm nhiều lần mà tôi như chết đứng. Tôi không thể nào ngờ được thằng H. (bố bé Tr.) lại đồi bại như vậy", bà S nghẹn ngào.



Bé Tr đang kể lại sự việc với hàng xóm. Ảnh cắt từ clip

Theo bà S, bé Tr chưa bao giờ kể cho bà nghe chuyện bị bố xâm hại mà chỉ nghĩ bố nó có bản tính hung hăng, hay mắng nhiếc con cái mà thôi. Đến khi nghe nói: "Con bé sợ cả nhà bị bố nó giết nên nào dám kể cho ai nghe. Nó bảo ngày hôm qua (5-6) cũng bị bố nó hãm hiếp đến 2 lần. Lúc sáng một lần rồi bố nó đi nhậu, xong về hãm hại tiếp. Nó uất ức vì đau đớn quá mới kể cho hàng xóm nghe. Tội nghiệp cháu tôi", bà S nói.

Chị N. (người đăng tải clip, hàng xóm của bé Tr) cho biết rất mong cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt để giúp bé Tr. đòi lại công bằng, thoát khỏi nỗi khổ ải này. "Con bé qua nhà và khóc lóc kể cho chúng tôi nghe. Thấy con bé tội quá mà không ai giúp gì cho nó cả. Nó nói bị bố ruột hãm hiếp nhiều lần rồi mà không dám nói, nó sợ bị đánh", chị N. cho biết.

Ngay sau khi biết được sự việc, trong ngày 6-6, bà S cũng đã lên làm việc với chính quyền địa phương để làm rõ nghi án bé Tr. bị chính bố ruột của mình xâm hại.

Theo một nguồn tin riêng, ông H. đãg được mời lên trụ sở Công an xã Phước Lý lấy lời khai. "Mẹ của bé Tr. và Tr. cũng đang được công an mời lên lấy lời khai. Ông H. sau đó đã được đưa lên công an huyện để làm rõ", một người thân của bé Tr. nói.

Được biết, nhiều người trong các tổ chức xã hội ở TP.HCM đã đề nghị với gia đình bé Tr. xin được đưa bé về chăm sóc.

Đại diện Công an huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin sự việc bé gái 10 tuổi tố bị cha ruột xâm hại tình dục nhiều lần xảy ra trên địa bàn. "Chúng tôi đang lấy lời khai của những người có liên quan đến sự việc và sẽ cung cấp thông tin cho báo chí sớm nhất", người đại diện cho biết.