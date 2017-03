Nhiều khách đi máy bay hành xử như... đi tàu chợ!

Vị kỷ, tùy tiện Kinh tế phát triển, đi lại bằng máy bay ngày càng dễ dàng hơn. Chỉ cần một triệu, thậm chí vài trăm ngàn đồng là người ta có thể đi máy bay rồi. Ở nước ngoài, việc đi lại bằng những phương tiện như ô tô, tàu hỏa, tàu thủy, máy bay… đều được đưa vào giáo trình giảng dạy cho học sinh từ nhỏ: Cách sử dụng trang thiết bị trên phương tiện đó như thế nào, cách ứng xử ra sao, khách hàng được làm gì, không được làm gì. Nhưng ta chưa làm được điều đó nên sự kém ý thức của người dân khi đi máy bay đầu tiên đến từ sự thiếu hiểu biết, không được giáo dục từ trường lớp, nhiều gia đình cũng không dạy. Thứ hai, sự thiếu ý thức đến từ việc được góp ý nhưng thay vì lắng nghe thì lại tự ái cao. Thứ ba, do nếp sống, thói quen, sự thiếu ý thức đã thành tính nết. Bởi vậy muốn nâng cao ý thức cho người dân thì cần đưa những nội dung giảng dạy vào giáo trình học chính quy. Thứ hai cần tuyên truyền sâu rộng, tỉ mỉ hơn trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, trong sinh hoạt cộng đồng về những quy tắc ứng xử, quy định khi trên máy bay. Thứ ba, nội dung quy chế khi đi máy bay cần được thực hiện nghiêm. Những trường hợp vi phạm như sử dụng điện thoại di động, hút thuốc, đánh nhau gây mất trật tự… cần thẳng tay phạt theo luật, không du di. PGS-TS PHẠM NGỌC TRUNG, chuyên gia văn hóa Những chuyến bay, đặc biệt là chuyến bay giá rẻ, thái độ ứng xử thiếu văn minh của người Việt mình thể hiện rất rõ. Nhiều người cho rằng những hành động vô ý thức đó là do họ mới đi lần đầu, do thiếu hiểu biết. Nhưng tôi thấy trong rất nhiều trường hợp tuy có hiểu biết, do đông người, tình trạng phục vụ quá tải; cộng thêm suy nghĩ máy bay giá rẻ dẫn đến các bên không tôn trọng nhau. Một bộ phận còn có quan niệm “mình trả tiền vé thì mình là thượng đế, là ông chủ” nhưng họ lại không phải ông chủ văn minh mà là kẻ tùy tiện. Họ cho rằng mình có quyền làm thế. Suy cho cùng, sự thiếu ý thức này xuất phát từ sự vị kỷ, tùy tiện, thiếu kỹ năng hành xử công cộng. Thái độ sống hằng ngày thiếu tính kỷ luật cũng góp phần bộc lộ tính xấu nơi công cộng. PGS-TS TRỊNH HÒA BÌNH, Phó Tổng Thư ký

Hội Xã hội học Việt Nam NGUYỄN TRÀ ghi