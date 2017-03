Nước cung cấp qua ghe, sà lan luôn được giám sát

TS-BS Lê Văn Nhân, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, giải thích như sau: Do đặc trưng của Cần Giờ là vùng duyên hải ven biển nên nguồn nước giếng có độ mặn cao, không thể sử dụng được. Vì vậy việc khoan giếng ở huyện Cần Giờ là không khả thi.

Do không thể sử dụng nguồn nước từ giếng khoan nên các hộ dân sinh sống tại huyện Cần Giờ được cấp nước từ nước máy trực tiếp và nước máy qua ghe, sà lan vận chuyển bơm lên các vệ tinh trung chuyển nước và cấp qua các tuyến ống. Do nước máy khi đến được người dân huyện Cần Giờ phải qua quá trình bảo quản trong khoang chứa, bể chứa nên trước khi sử dụng phải đun sôi đến nhiệt độ 100 độ C.

Khi nghi ngờ chất lượng nguồn nước đang sử dụng được cung cấp từ các ghe, sà lan, vệ tinh trung chuyển, người dân có thể báo trạm y tế xã, UBND huyện Cần Giờ, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ hoặc qua đường dây nóng của Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM 0938.060.869.

Tuy nhiên, các hộ dân sử dụng nước máy qua ghe, sà lan, vệ tinh trung chuyển hãy yên tâm. Bởi vì nước trước khi bơm vào khoang chứa ghe, sà lan đều được Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ giám sát. Bên cạnh đó, định kỳ sáu tháng/lần, Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, Phòng Y tế huyện Cần Giờ, Trung tâm Y tế dự phòng huyện Cần Giờ, tiến hành kiểm tra và lấy mẫu nước xét nghiệm đánh giá chất lượng.