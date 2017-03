Phải phạt nặng xe chở tôn, sắt… cồng kềnh

Luật sư ĐẶNG THÀNH TRÍ, Đoàn Luật sư TP.HCM : Có thể bị phạt tù Vụ tai nạn thương tâm khiến một cháu bé bị tử vong vì đâm thẳng vào xe xích lô chở tôn đang đỗ bên đường là một tiếng chuông cảnh báo về mối nguy hiểm của việc chở hàng cồng kềnh trên đường phố. Khoản 1 Điều 202 Bộ luật Hình sự (tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ) quy định “Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm”. Theo Điều 18 và khoản 1 Điều 19 của Luật Giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện khi dừng xe, đỗ xe trên đường phố “phải cho xe dừng, đỗ sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi của mình; bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, hè phố quá 0,25 m và không gây cản trở, nguy hiểm cho giao thông. Trường hợp đường phố hẹp, phải dừng xe, đỗ xe ở vị trí cách xe ô tô đang đỗ bên kia đường tối thiểu 20 m”. Căn cứ quy định của pháp luật thì người chạy xích lô đã vi phạm pháp luật. Đối với người thuê chở tôn, họ không có bất kỳ trách nhiệm nào với sự việc này, bởi quan hệ giữa họ và người chạy xích lô không phải là quan hệ lao động mà chỉ đơn thuần là thuê chở từng chuyến. Người chở hàng phải có trách nhiệm bảo đảm an toàn và đúng pháp luật trong quá trình chuyên chở của mình. Luật sư PHẠM MINH TÂM, Đoàn Luật sư TP.HCM: Mức phạt hành chính quá nhẹ Hành vi chở hàng cồng kềnh trên đường phố xảy ra hậu quả nghiêm trọng làm chết người thì bị xử lý hình sự nhưng nếu không xảy ra tai nạn thì cũng bị xử phạt vi phạm hành chính. Khoản 2 Điều 8 Nghị định 46/2016 quy định: người ngồi trên xe đạp, xe đạp máy, người điều khiển xe thô sơ khác sẽ bị phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng khi có một trong các hành vi vi phạm sau đây: xếp hàng hóa vượt quá giới hạn quy định, không bảo đảm an toàn, gây trở ngại giao thông, che khuất tầm nhìn của người điều khiển... Cần lưu ý, khả năng tiềm ẩn tai nạn giao thông là rất lớn nhưng mức phạt hành chính như hiện nay là quá nhẹ, không đủ sức răn đe người vi phạm. Vì thế, theo tôi nên tăng mức phạt hành chính. _____________________________

Khoản 4 Điều 31 Luật Giao thông đường bộ quy định: “hàng hóa xếp trên xe thô sơ phải bảo đảm an toàn, không gây cản trở giao thông và che khuất tầm nhìn của người điều khiển”. Điều này đã được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 46 ngày 7-9-2015 của Bộ Giao thông Vận tải như sau: “Xe thô sơ không được xếp hàng hóa vượt phía trước và phía sau quá 1/3 chiều dài thân xe và không quá 1 m; không được vượt quá 0,4 m về mỗi bên bánh xe”.