Rắc rối vì những thỏa thuận miệng

Năm 2002, bà Thái Thị Diệu (Việt kiều Úc, quê ấp 7, xã An Xuyên, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) về nước, quen biết và kết thông gia với ông Trương Thành Nghĩa (ngụ ấp An Phú A, xã Long An, huyện Long Hồ, Vĩnh Long). Ông Nghĩa mời bà Diệu cùng hợp tác làm ăn. Biết ông Nghĩa là một trưởng phòng của VKSND tỉnh Vĩnh Long, bà Diệu đã giao tiền cho ông Nghĩa kinh doanh đất đai, không ngờ gặp đủ thứ rắc rối.

“Giao trứng cho ác”?

Theo lời bà Diệu thì vào năm 2003, bà có đưa cho ông Nghĩa gần 850 triệu đồng nhờ “mua” đất. Ông Nghĩa trích ra 210 triệu đồng mua được gần 3.900 m2 đất vườn (trên đất có một căn nhà cấp 4) ở huyện Tam Bình (Vĩnh Long). Số tiền còn lại, ông Nghĩa bỏ túi xài luôn, không trả cho bà Diệu.

Sau nhiều lần đòi tiền ông Nghĩa mà không được, bà Diệu khởi kiện ra tòa. Trong những lần hòa giải, ông Nghĩa đều thừa nhận có nhận gần 850 triệu đồng để... chuyển nhượng đất của gia đình cho bà Diệu (chứ không phải để mua đất giùm cho bà). Việc chuyển nhượng đất chỉ đơn thuần là thỏa thuận miệng, không làm hợp đồng. Ông Nghĩa đồng ý hoàn trả 210 triệu đồng cho bà Diệu. Riêng số tiền hơn 636 triệu đồng còn lại, ông Nghĩa cho rằng đã trả cho bà Diệu 350 triệu đồng để bà mua xe nên giờ chỉ phải trả tiếp 286 triệu đồng.

Tuy nhiên, ông Nghĩa lại không có giấy tờ chứng minh đã trả cho bà Diệu 350 triệu đồng. Do đó, ngoài việc chấp nhận trả lại đất cho ông Nghĩa, bà Diệu yêu cầu ông phải trả cho bà hơn 636 triệu đồng cộng với lãi suất ngân hàng.

Trắng, đen chưa rõ ràng

Ngày 13-9-2006, TAND tỉnh Vĩnh Long đưa vụ kiện ra xét xử sơ thẩm. Tòa này đã chấp nhận sự thỏa thuận trước đó giữa các bên đương sự: Bà Diệu trả đất lại cho ông Nghĩa, ông Nghĩa trả lại cho bà Diệu 210 triệu đồng tiền mua đất. Riêng khoản nợ hơn 636 triệu đồng, mặc dù ông Nghĩa khai đã trả cho bà Diệu 350 triệu đồng để mua xe nhưng không có giấy tờ gì chứng minh nên HĐXX tuyên buộc ông Nghĩa phải hoàn trả cho bà Diệu hơn 636 triệu đồng.

Bản án sơ thẩm bị ông Nghĩa kháng cáo và VKSND tỉnh Vĩnh Long kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. Theo tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM, Tòa án tỉnh Vĩnh Long chưa làm rõ những tình tiết do ông Nghĩa đưa ra. Chẳng hạn, ông Nghĩa có mượn “giấy đỏ” của người quen để vay tiền ngân hàng trả cho bà Diệu 350 triệu đồng, khi ông Nghĩa trả tiền cho bà Diệu người này có biết; có hai tài xế cùng đi với bà Diệu đến nhận 350 triệu đồng tại nhà ông Nghĩa chưa được lấy lời khai, đối chất với các bên đương sự... Chấp nhận một phần kháng cáo của bị đơn và kháng nghị của VKSND tỉnh Vĩnh Long, tòa phúc thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ cho tòa án tỉnh giải quyết lại vụ án theo thủ tục chung.

“Lời nói gió bay”. Chưa rõ bà Diệu sẽ được nhận lại khoản tiền đã “đầu tư” như thế nào chỉ vì mọi giao dịch giữa bà với ông Nghĩa chỉ đơn thuần do tin tưởng nhau chứ chẳng có mảnh giấy lận lưng.