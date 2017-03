Sao không lo giám sát những công ty làm đường mà chỉ lo thu phí sửa chữa?

BINH (hoangbinh...@gmail.com)

"Dứt khoát khi thu phí Bộ sẽ phải cam kết rõ ràng với người dân", lời khẳng định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng rất đúng với lẽ tự nhiên. Ai chẳng muốn bỏ một khoản phí để đổi lại sự thoải mái, an toàn khi đi đường. Thế nhưng trên thực tế không được như lời ông ấy nói. Quốc lộ 51 là một minh chứng điển hình cho sự phủ nhận cái lẽ rất tự nhiên đó. Chỉ tội cho người dân mà thôi, bao nhiêu tai nạn thương tâm đã xảy ra từ khi khởi động dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 51 do việc thi công tắc trách, không tuân thủ quy trình, không đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công... Nhiều và nhiều điều muốn nói lắm ngài Bộ trưởng ơi.

THĂNG LONG (...mailto:...thanglong@gmail.com)

Qua bài báo "Không thể thu phí bảo trì đường bộ rồi tính… sau!", tôi thấy vô lý khi thu phí xe máy. Xe máy có trọng tải không bao nhiêu, khoảng 200 kg (tính luôn người ngồi) thì không thể nào gây tác động đến đường sá, đừng nói chi gây hư hỏng đường. Tôi thấy người dân Việt Nam mình còn nghèo mà phải gánh nhiều khoản thuế, phí. Mỗi lít xăng mà người dân sử dụng đã có thuế trong đó, sao không dùng tiền đó mà tu bổ đường? Bên cạnh đó nên thu phí những xe tải trọng nặng.

ĐOÀN HUY (doanhuy...@gmail.com)

Khi tính toán đến phương án thu phí bảo trì đường bộ qua giá bán xăng dầu, mong các cấp có thẩm quyền hãy nhớ đến cuộc sống của hàng vạn người dân lao động, hàng triệu nông dân hiện còn nhiều khó khăn để lo toan cuộc sống thường ngày.

GIANG (vk_giang...@yahoo.com.vn)

Chính phủ chưa giải quyết triệt để vấn đề thất thoát, tham nhũng trong xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là xây dựng cầu đường, sao lại dự kiến bắt người dân đóng góp thêm phí bảo trì đường bộ nữa?

NGUYỄN THỊ LỆ TRINH (letrinhi...@yahoo.com)

Xe ben chở đất đá làm hư đường xá, gây nguy hiểm nhiều nhất trên mọi nẻo đường. Ở đâu ai cũng thấy, ai cũng biết, sao không xử lý để đường sá bớt hư hỏng? Bộ Giao thông Vận tải cứ đưa ra phí này, phí nọ bắt dân đóng là không phù hợp.

LE MY (...4my@yahoo.com)

Bài "Không thể thu phí bảo trì đường bộ rồi tính… sau!" quá đúng.

LIÊM (lehoang...@yahoo.com.vn)

Quá vô lý để thu thêm tiền bảo dưỡng đường xá từ xe máy.

NGUYEN VAN LIEM (liemap...@...com.vn)

Tôi có một chiếc xe tải chạy trong nội thành cũng hơn 15 năm. Vật giá thì luôn biến động, nhất là xăng. Nhà xe mỗi lần muốn lên giá với công ty thì khó khăn lắm. Sắp tới là thu phí xe vào nội thành. Thiết nghĩ nhà nước không nên đặt thêm phí bảo trì đường bộ thêm nữa.

LAM TO VINH (lamquyen...@yahoo.com.vn)

Tôi rất tán đồng ý kiến của bạn Nguyễn Thị Lệ Trinh (letrinhi...@yahoo.com) . Đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách hiện đang có nhiều bất cập như: quy định bảo hành 12 tháng cho công trình là quá ngắn, chưa có tài liệu nghiên cứu đánh giá hiệu quả các công đầu tư kỹ thuật hạ tầng thật nghiêm túc trên toàn quốc, từng ngành, lĩnh vực. Đề nghị Quốc hội giám sát vấn đề này và Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng... có báo cáo hiệu quả các công trình đầu tư từ vốn ngân sách.

NGUYỄN NGỌC HÀ (nguyenha...@yahoo.com.vn)