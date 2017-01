Sụp lún ở hai đầu cầu Bình Phú

Theo ghi nhận của PV, hai bên đầu cầu Bình Phú, đặc biệt là lề bộ hành trên cầu có vết nứt khá to, một phía bị sụp lún gần 10 cm; nham nhở vết lấp vá bằng xi măng đã cũ. Trên mặt đường cũng có dấu hiệu vá nhựa kéo dài khoảng 4 m. Tại đây, nhiều xe tải chạy tốc độ cao thường xuyên qua lại.

Ông Trần Văn Hạnh, người dân sống gần khu vực, cho biết do mặt đường chênh lệch với cầu nên nhiều trường hợp xe máy chạy lên bị ngã; còn xe tải thì dằn xóc mạnh, gây ra tiếng động lớn ảnh hưởng đến người dân sống gần đó.



Mặt đường đoạn kết nối với cầu đã được vá lấp tạm thời, trong khi xe quá tải lưu thông thường xuyên qua cầu. Ảnh: LÊ THOA

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Nam Hải, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Thủ Đức, cho biết tháng 11-2016, trong quá trình kiểm tra hạ tầng giao thông đô thị thì UBND quận Thủ Đức nhận thấy mố cầu Bình Phú có dấu hiệu sụp lún, mặt đường và mặt cầu bị vênh khiến giao thông không đảm bảo. Nguyên nhân dẫn đến việc sụp lún có thể do kết cấu hạ tầng yếu, do chất lượng công trình không đảm bảo hoặc do các tác động bên ngoài như xe quá tải, xà lan gây va chạm,…

Ông Hải cho hay UBND quận Thủ Đức đã có văn bản gửi Khu Quản lý Giao thông đô thị số 2 (gọi tắt là Khu 2) đề nghị xử lý. Mới đây, Khu 2 đã có văn bản gửi UBND quận Thủ Đức cho biết phần cầu do Khu 2 quản lý, còn phần đường thuộc dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Tam Bình do Ban Quản lý dự án thoát nước đô thị (thuộc Trung tâm Chống ngập TP) làm chủ đầu tư, hiện trong thời gian bảo hành. Do đó Khu 2 đã có văn bản gửi Ban Quản lý thoát nước đô thị yêu cầu ban khắc phục.

Về phía Khu 2, ông Trần Sĩ Thắng, Phó Giám đốc Khu 2, thừa nhận khu vực đầu cầu Bình Phú bị sụp lớp xi măng trên bề mặt do lớp kết cấu phần đường nối vào cầu được đắp bởi vật liệu rời (đất, cát). Trong quá trình khai thác sử dụng lâu ngày bị các mạch nước ngầm và triều cường lên xuống kéo trôi các vật liệu rời tạo lỗ rỗng bên dưới dẫn đến việc lớp bê tông xi măng bề mặt bị sụp xuống.

Trước đây cũng đã xảy ra các trường hợp tương tự trường hợp này, tuy nhiên là ở những vị trí khác nhau và Khu 2 cũng đã kịp thời khắc phục. “Về lâu dài để giải quyết dứt điểm tình trạng nêu trên, Khu 2 sẽ xây dựng lại sàn giảm tải và gia cố bằng cọc bê tông thay vì đắp các vật liệu rời như trước đây ” - ông Thắng cho biết.