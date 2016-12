Thi hành án Bến Lức chậm giao nhà

Anh Hà Thanh Kiệt, C4/31 ấp 3, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM trình bày tháng 4-2016, anh mua nhà và đất đấu giá thi hành án (THA) tại xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, Long An với giá hơn 500 triệu đồng. Hợp đồng mua bán tài sản giữa anh và công ty có chức năng đấu giá thể hiện rõ thời hạn giao tài sản là 30 ngày hoặc không quá 60 ngày kể từ ngày người mua tài sản nộp đủ tiền. Anh Kiệt đã nộp đủ tiền hơn chín tháng nhưng vẫn chưa nhận được nhà đất.

Gom góp mua nhà rồi… ở thuê

Theo anh Kiệt, do có nhu cầu về nhà ở nên gia đình anh đã gom góp và vay mượn thêm để mua tài sản trên. Trả tiền xong, cả nhà chờ mòn mỏi vẫn không thấy cơ quan THA giao nhà đất. Anh khiếu nại mãi thì được cơ quan này tổ chức buổi họp giữa anh và người phải THA với nội dung yêu cầu anh phải cắt lại 100 m2 cho người phải THA để họ ổn định cuộc sống. Lý do được cơ quan THA đưa ra trong cuộc họp là do giá tài sản mà anh đã đấu giá thành thấp hơn nhiều so với giá thẩm định mà trước đây tòa xét xử. Anh Kiệt không đồng ý với yêu cầu trên. Vừa rồi, cơ quan THA gửi công văn thông báo qua tết 2017 sẽ cưỡng chế giao tài sản cho anh nhưng cũng chẳng có ngày giờ cụ thể.

“Do đọc báo thấy có nhiều vụ lừa đảo bán nhà nên tôi chọn mua nhà của cơ quan đấu giá. Hiện nay, hằng tháng gia đình tôi phải trả tiền thuê nhà trong khi nhà của mình mua thì không được nhận. Ngoài tiền thuê nhà, tôi còn phải trả lãi hằng tháng tiền vay mua tài sản trên. Cơ quan THA chậm giao nhà nên gia đình tôi gặp nhiều thiệt thòi, những khó khăn của tôi ai sẽ chịu trách nhiệm?” - anh Kiệt bức xúc.



Hồ sơ cho thấy anh Kiệt đã trúng đấu giá và trả tiền đầy đủ. Ảnh: N.HIỀN

“Sau tết sẽ thực hiện ngay”

Trao đổi với PV, ông Đoàn Kim Từ, Chi cục trưởng Chi cục THA dân sự huyện Bến Lức, Long An, cho biết sau khi tài sản được mang bán đấu giá thành thì người phải THA không đồng ý với mức giá trên. Họ cho rằng trước đây tòa án thẩm định giá hơn 800 triệu đồng và bản án cũng đã tuyên người phải THA phải trả lại cho người được THA 1/2 giá trị tài sản. Người phải THA quy ra tiền là 400 triệu đồng. Tuy nhiên, vì không có người mua tài sản nên công ty đấu giá đã nhiều lần giảm giá xuống. Cuối cùng anh Kiệt đã trúng đấu giá tài sản hơn 500 triệu đồng, thấp hơn giá lần đầu đưa ra gần một nửa. Chấp hành viên (CHV) thi hành vụ này lúng túng nhưng không báo cáo với lãnh đạo để tìm ra hướng giải quyết.

Sau khi nhận được khiếu nại của anh Kiệt, chi cục đã đổi CHV khác để thực hiện tiếp việc giao tài sản cho anh Kiệt. Sau đó, cơ quan THA đã có cuộc họp giữa các đơn vị phối hợp để bàn phương án cưỡng chế giao tài sản. Trong quá trình chuẩn bị cưỡng chế thì trưởng ban chỉ đạo THA chuyển công tác, phải mất hơn một tháng mới bầu được trưởng ban khác thay thế. “Việc chậm giao tài sản cho anh Kiệt có nguyên nhân chủ quan và khách quan nhưng chúng tôi xin nhận trách nhiệm về mình vì đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Tôi sẽ chấn chỉnh cách làm việc của CHV có liên quan việc chậm báo cáo dẫn đến chậm giao tài sản. Tết Nguyên đán sắp tới nên việc cưỡng chế giao tài sản phải đình lại để người dân ăn tết, chắc chắn sau tết chúng tôi sẽ thực hiện ngay” - ông Từ khẳng định.