Luật sư TRẦN NGỌC QUÝ trả lời: Theo điểm a khoản 2 phần II Thông tư số 04/1999 của Bộ Công an thì khi thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, TP trực thuộc trung ương, công dân phải làm thủ tục đổi CMND.

Thủ tục đổi CMND được quy định cụ thể trong điểm c khoản 2 phần II thông tư nêu trên, gồm có: đơn trình bày rõ lý do đổi CMND có xác nhận của công an cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, ảnh dán vào đơn và đóng dấu giáp lai; sổ hộ khẩu; ảnh do cơ quan công an chụp hoặc thu qua camera để in trên CMND và tờ khai; tờ khai cấp CMND theo mẫu; vân tay hai ngón trỏ có thể in vào tờ khai theo mẫu (hoặc cơ quan công an thu vân tay hai ngón qua máy lấy vân tay tự động để in vào tờ khai và CMND); lệ phí cấp CMND.

Thời hạn cấp đổi CMND cho công dân là 15 ngày (ở TP, thị xã), hoặc 30 ngày (ở các địa bàn khác) tính từ ngày nộp đủ hồ sơ.

TRÂN CHÍNH ghi