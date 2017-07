Tìm cụ bà 83 tuổi đi lạc ở TP.HCM

Chị Nguyễn Thị Thạ (con gái cụ Thêm), ngụ khu phố 3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, cho biết: Vào khoảng 13 giờ ngày 10-7, cụ Thêm có theo gia đình ra chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Tuy nhiên, ít phút sau cụ Thêm lại muốn quay về nhà. Cụ nói rằng mình nhớ đường nên không cần con cái đưa về. Chị Thạ đã đưa cụ ra ngã tư Gò Dưa để cụ tự mình đi về.

Tuy nhiên, tới 14 giờ cùng ngày, sau khi buôn bán trở về nhà thì chị Thạ không thấy cụ đâu, cả gia đình đã ráo riết đi tìm. Gia đình đã đi phát tờ rơi ở khu vực cụ đi lạc, đồng thời cũng nhờ đứa cháu đăng tin trên Facebook để nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng. Tuy nhiên, đến nay đã ba ngày mà vẫn chưa nhận được thông tin nào về cụ.



Người nhà đang nóng lòng tìm cụ Nguyễn Thị Thêm (phải). Ảnh: ĐÀO TRANG

“Mẹ nay đã già, sức khỏe lại vốn yếu trong khi số điện thoại của con cái thì chẳng nhớ một ai. Từ ngày vào Nam chơi, lúc nào mẹ cũng chỉ nhắc quê là thôn An Trạch, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, Bắc Ninh. Vì con cái trong này thấy mẹ đã già, lại ở một mình nên gia đình đã đón cụ vào chơi cho đỡ buồn nhưng nay lại xảy ra cơ sự như vậy khiến tôi ân hận lắm. Tôi đã đến công an các phường Bình Chiểu, Tam Bình, Hiệp Bình Phước để trình báo. Mong rằng sẽ có người nhìn thấy mẹ, giúp cho mẹ một chút thức ăn hoặc đưa mẹ tôi đến công an phường gần nhất thì tôi biết ơn vô cùng” - chị Thạ nghẹn ngào.