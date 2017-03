Trộm cà phê bị đánh chấn thương sọ não

Gửi thư đến báo Pháp Luật TP.HCM, ông Đỗ Phước Hân (xã Thuận An, huyện Đắk Mil, Đăk Nông) trình bày: “Do hoàn cảnh gia đình khó khăn và suy nghĩ nông cạn nên vào ngày 6-9, con tôi là Đỗ Phước Hùng (21 tuổi) đã đến vườn cà phê của ông Phạm Hùng hái trộm 15 kg (khoảng 150.000 đồng). Thế là ông Hùng và em trai của ông đã đánh con tôi đến chấn thương sọ não, liệt nửa người. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình tôi có trình báo công an nhưng đến nay chưa rõ cách giải quyết”.

Em Đỗ Phước Hùng kể: “Sáng hôm đó, khi nhìn thấy rẫy nhà ông Hùng, em đã hái vài ký. Khi em đang hái thì từ phía sau có hai người dùng cây đánh liên tục vào đầu, tay, chân em cho đến khi em ngã xuống đất. Bấy giờ ông Hùng hỏi em là con nhà ai nhưng do bị đánh phần đầu, miệng không nói được nên em đã quỳ xuống ra dấu xin tha. Song hai người này không tha mà còn tiếp tục đánh mạnh hơn đến lúc em không biết gì nữa”.

Đỗ Phước Hùng đang uống thuốc điều trị thương tích. Ảnh: NH

Theo ông Hân, sau khi đánh xong thì em trai của ông Hùng đã gọi điện thoại bảo gia đình ông đến đưa con về. Sáng hôm sau, Phước Hùng có triệu chứng ói, sùi bọt mép, bất động nên gia đình lập tức đưa vào BV Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Phước Hùng bị nứt sọ, dập não, tụ máu não, chỉ định phải mổ gấp. Tạm thời Phước Hùng đã qua cơn nguy kịch nhưng nửa người không cử động được, mọi sinh hoạt đều phải nhờ người khác giúp đỡ. Trước mắt phía ông Hùng có gửi 15 triệu đồng để lo thang thuốc.

Ông Doãn Thạnh, Phó Trưởng Công an xã Thuận An (huyện Đắk Mil), xác nhận: “Việc ông Hùng đánh con ông Hân là có thật. Xã có đề nghị ông Hùng lo tiền thuốc men và chuyển hồ sơ lên công an huyện xử lý”.

Thiếu tá Cù Xuân Dũng, Phó Trưởng Công an huyện Đắk Mil, cho biết: Công an huyện đã làm việc với ông Phạm Hùng và ông Hùng đã khai nhận các hành vi nêu trên. Do trưởng công an huyện đang đi công tác nên không có người ký quyết định đưa con ông Hân giám định tỉ lệ thương tật. Khi nào về thì trưởng công an huyện sẽ ký ngay quyết định và dựa trên cơ sở kết quả giám định công an huyện sẽ khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích”.

NGUYỄN HIỀN