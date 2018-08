Từ vụ CGV để lộ ảnh nóng khách: Có nên đặt sweetbox trong rạp?

Hình ảnh bị tung lên được cắt từ clip ghi lại bằng camera hồng ngoại trong rạp chiếu phim. Người xem có thể nhìn rõ hình ảnh đôi trai gái đang có những hành vi quá trớn trên ghế ngồi loại sweetbox, hàng ghế sau cùng của rạp chiếu phim CGV.

Thực ra nhiều khán giả không biết việc CGV có cho gắn camera quan sát trong phòng chiếu và có thể đây là lý do khiến nhiều người chủ quan.

Bạn ThaoNguyen cho rằng: “Đã vào rạp chiếu phim thì cũng phải có chút riêng tư với nhau dù quá đà như cặp này là không được. Nhưng đã riêng tư mà còn bị theo dõi bằng camera như vậy thì không ổn lắm nhỉ. Không biết rạp có thông báo về cái camera an ninh này với khách không?”

Đồng tình, bạn ThaoXiteen góp ý: “Nếu vì lý do an ninh mà các rạp chiếu phim có gắn camera thì phải thông báo cho khách biết. Trước khi bắt đầu các buổi chiếu thì nên có lới nhắc đại loại như: rạp có hệ thống camera an ninh quay ban đêm. Có nhắc như vậy thì chắc khách xem phim cũng sẽ biết và sẽ không có những chuyện như vậy xảy ra”.



Loại ghế sweetbox dễ khiến người ta tức cảnh sinh tình?

“Có nên đặt loại ghế sweetbox (chiếc hộp ngọt ngào) như vậy trong rạp chiếu phim hay không?”, là câu hỏi của bạn Nguoimientay. Bạn cho rằng trong rạp chiếu ánh sáng đã mờ mờ, ảo ảo, khá hạn chế và riêng tư rồi thì có cần phải có ghế ngồi kiểu riêng tư như thế nữa hay không. “Biết là ý thức, hành động của đôi bạn đó là không đúng mực nhưng để loại ghế này trong rạp chiếu phim thì nói sao không tức cảnh, sinh tình cho được?”

“Đã có chỗ ngồi thoải mái, êm ái, riêng tư thì khó trách các cặp đôi có những hành vi thân mật. Đôi khi thân mật quá rồi không kiềm chế được nên mới ra nông nỗi. Mỗi người phải tự biết giới hạn, đúng nơi đúng việc nếu không sẽ lãnh gạch đá vì chuyện riêng tư của mình. Nếu chuyện này xảy ra ở phòng riêng thì đôi bạn này đâu có gì sai. Sweetbox thôi nhé các bạn, không phải long sàng nhà các bạn đâu. Theo tôi cũng nên dẹp hàng ghế nhạy cảm này đi”, bạn Thanh Quyền bình luận.

Xung quanh ý kiến này, bạn Cutecandy cho rằng: "Khán giả văn minh sẽ biết đâu là điểm dừng dù có nằm trên giường xem phim đi nữa. Nhưng rõ ràng mô hình ghế này chỉ thích hợp ở các nước mà khán giả họ văn minh và ý thức thôi, khán giả Việt không cần sweetbox vẫn đóng phim như thường."



Khán giả văn minh sẽ sử dụng sweetbox đúng mục đích. Ảnh minh họa

Còn theo ý kiến bạn TrongKhang thì: “Việc hình ảnh nhạy cảm của khách bị nhân viên CGV tung lên mạng có vi phạm quyền riêng tư hay không thì để cơ quan chức năng lên tiếng. Riêng tôi chỉ nói về ý thức của cặp đôi, không chỉ hai bạn này mà trên mạng đã nóng vì thói quen phô diễn tình cảm nơi công cộng không ý thức của nhiều bạn trẻ rồi. Thể hiện tình cảm phải có nơi có chỗ, ở nơi đông người mà cứ vậy không biết mắc cỡ hay sao? Thói quen này rồi sẽ có lúc phải chịu cảnh dở khóc dở cười như vậy đấy!”