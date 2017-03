Xác định giá trị nhà theo giá tính trước bạ

1. Tôi được một người anh (không có quan hệ ruột thịt) tặng một căn nhà. Ngày 17-3-2009, chúng tôi đã đi công chứng hợp đồng tặng cho nhà trên. Nay tôi phải đóng thuế như thế nào và cơ quan thuế căn cứ vào đâu để tính thuế?

choa061980@yahoo.com

Trả lời: Đối với thu nhập từ quà tặng thì thu nhập tính thuế là phần giá trị tài sản quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận. Thuế suất trong trường hợp này là 10%.

Riêng đối với quà tặng là bất động sản, giá trị bất động sản được xác định căn cứ vào bảng giá do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm cá nhân nhận quà tặng làm thủ tục chuyển quyền sử dụng (đối với đất); hoặc căn cứ vào quy định của cơ quan thẩm quyền về phân loại giá trị nhà, quy định tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản do cơ quan có thẩm quyền ban hành, giá trị còn lại của nhà (đối với nhà). Trường hợp không xác định được giá trị nhà theo quy định trên thì căn cứ vào giá tính lệ phí trước bạ do UBND cấp tỉnh quy định.

Cũng xin nói thêm, theo khoản 1 Điều 1 Thông tư 27 ngày 6-2-2009 của Bộ Tài chính, cá nhân cư trú có thu nhập từ quà tặng được giãn nộp thuế thu nhập cá nhân từ 1-1-2009 đến hết ngày 31-5-2009.

2. Nếu có ký hợp đồng lao động nhưng không đăng ký mã số thuế thì người lao động có phải nộp thuế hay không?

MINH NGOC

Trả lời: Các cá nhân có thu nhập chịu thuế có nghĩa vụ đăng ký để được cấp mã số thuế. Trường hợp cá nhân chưa có mã số thuế nhưng có ký hợp đồng lao động, được tuyển dụng làm việc lâu dài, ổn định thì cơ quan chi trả vẫn thực hiện tính và khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần.

3. Đến giờ, “số phận” của khoản tiền thuế thu nhập cá nhân được giãn nộp đã được cơ quan thẩm quyền quyết định hay chưa?

THU NGUYET

Trả lời: Theo Thông tư số 27 nêu trên, cá nhân cư trú có những khoản thu nhập theo quy định được giãn nộp thuế trong hạn định. Tuy vậy, cơ quan chi trả thu nhập vẫn phải thực hiện tính khấu trừ và kê khai thuế. Đối với số thuế được giãn nộp, cá nhân có thu nhập được giữ lại trong thời gian được giãn.

Việc các đối tượng nộp thuế có phải nộp lại các khoản thuế được giãn hay không sẽ được Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ năm dự kiến khai mạc ngày 20-5.