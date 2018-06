“Phố Tây” Bình Dương có dự án căn hộ cho chuyên gia nước ngoài

Bình Dương là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, luôn đứng đầu về năng lực cạnh tranh thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài. Tính lũy kế đến tháng 3-2018, Bình Dương có đến 31 tỉ USD vốn FDI đăng ký, đứng thứ 2 toàn quốc chỉ sau TP.HCM, kéo theo hàng ngàn chuyên gia và lao động nước ngoài đến làm việc tại Bình Dương. Theo báo cáo của CBRE, tính đến tháng 7-2017 có đến 8.500 người nước ngoài đăng ký tạm trú trên tổng số hơn 15.000 người nước ngoài làm việc lâu dài tại các khu công nghiệp.

Mặc dù nhu cầu về nhà ở của người nước ngoài đang làm việc tại Bình Dương rất lớn, nhưng có nghịch lý là mỗi ngày, hàng nghìn chuyên gia tại các khu công nghiệp của huyện Thuận An, Dĩ An, thành phố Thủ Dầu Một phải mất cả giờ đồng hồ để di chuyển từ TP.HCM đến Bình Dương làm việc, rồi lại từ Bình Dương về TP. HCM để nghỉ ngơi. Nghịch lý này là do Bình Dương chỉ có một hai dự án trung cao cấp nhưng chưa thực sự nằm ở vị trí trung tâm, để đáp ứng đầy đủ dịch vụ tiện ích trong cuộc sống hàng ngày cho các đối tượng này.

Nắm bắt nhu cầu đó, mới đây, Công ty CP Đầu tư và xây dựng Tây Hồ (TayHo JSC) và Công ty CP Bất động sản Thiên Minh (Thiên Minh Group) đã cùng ký kết hợp tác phát triển khu căn hộ Compas One tại khu trung tâm TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương phục vụ các đối tượng chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài, doanh nhân đang đầu tư tại tỉnh Bình Dương.



Nhu cầu nhà ở của các chuyên gia nước ngoài được các chủ đầu tư BĐS chú trọng khai thác.

Dự án Compas One nằm trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ, phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, nơi được mệnh danh là “Phố Tây” vì tập trung nhiều cơ sở lưu trú, cung cấp dịch vụ, phục vụ cho các chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài. Dự án nhà ở Compas One hướng nên được thiết kế hiện đại chuẩn quốc tế với những khối tháp cao 21 tầng với 400 căn hộ, trên diện tích gần 5.500 m², mật độ xây dựng chỉ chiếm 38% tổng diện tích, có đường giao thông và phương tiện kết nối đến các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo bà Nguyễn Vũ Thiên Diễm, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thiên Minh Group, hiện nay, tỉnh Bình Dương thu hút khoảng 15.000 chuyên gia nước ngoài đến lưu trú, làm việc và với sự thu hút nguồn vốn FDI lớn thứ 2 cả nước thì nhu cầu nhà ở cao cấp đang là vấn đề bức thiết được lãnh đạo chính quyền tỉnh Bình Dương kêu gọi đầu tư. Dự án Compas One sẽ tiên phong đáp ứng nhu cầu lưu trú cho các chuyên gia cao cấp nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp Bình Dương ngày càng nhiều. Nhà đầu tư cũng có thể mua dành để cho thuê khi lực lượng chuyên gia các khu công nghiệp Bình Dương ngày càng tăng trưởng mạnh.