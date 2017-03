TP.HCM sắp xếp lại đất thuộc sở hữu của Nhà nước

Ngày 31-10, UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND 24 quận, huyện kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo phương án được duyệt.

Ban Chỉ đạo 09 của Sở Tài chính TP.HCM sẽ phối hợp với Sở TN&MT TP.HCM hướng dẫn UBND 24 quận, huyện thực hiện Công văn số 2969 của UBND TP.HCM về cơ quan tiếp nhận, xác định giá đất đối với các hồ sơ theo Quyết định số 09, Quyết định số 46 và Quyết định số 86 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề xuất hướng xử lý các trường hợp nhà, đất đã có phương án thu hồi nhưng các tổ chức, cá nhân đang thuê không trả mặt bằng hoặc đã bố trí cho các hộ làm nhà ở đan xen.



Các quận, huyện phải đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất theo phương án đã được phê duyệt

Trước đó, UBND TP.HCM đặt mục tiêu trong năm 2015 sẽ hoàn thành việc phê duyệt phương án xử lý các địa chỉ nhà đất của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.HCM. Tiếp tục thực hiện công tác hậu kiểm phương án xử lý tổng thể nhà đất của các cơ quan, đơn vị, tổng công ty, công ty nhà nước thuộc trung ương và TP.HCM theo phương án đã được Bộ Tài chính, UBND TP.HCM phê duyệt.



Đồng thời, theo dõi tiến độ thực hiện phương án phê duyệt của các cơ quan, đơn vị đã tiến hành hậu kiểm nhưng đang hoặc chưa đúng phương án phê duyệt. UBND TP.HCM đã yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát và hoàn chỉnh phương án xử lý, sắp xếp nhà đất của đơn vị đã được phê duyệt. Tiếp tục rà soát trình UBND TP.HCM phê duyệt đợt 2 và nhà đất kê khai bổ sung theo Kết luận thanh tra số 75 của Thanh tra Bộ Tài chính.

Theo đó, các huyện Bình Chánh, Củ Chi và Hóc Môn rà soát 263 địa chỉ nhà đất tại địa phương, gồm 64 địa chỉ do UBND huyện Củ Chi quản lý, 30 địa chỉ do UBND huyện Hóc Môn quản lý và 169 địa chỉ do UBND huyện Bình Chánh quản lý để cung cấp hồ sơ có liên quan theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo 09, đảm bảo có hiệu quả, phù hợp với quy hoạch và gửi về Ban Chỉ đạo 09 tổng hợp, rà soát để trình UBND TP.HCM xem xét.

Đối với 230 nhà đất đã được phê duyệt, thu hồi, UBND TP.HCM yêu cầu các quận, huyện, Sở TN&MT, đơn vị được giao tiếp nhận thu hồi, định kỳ hằng quý báo cáo tiến độ thu hồi gửi về Ban Chỉ đạo 09 để tổng hợp, đề xuất TP.HCM hướng xử lý.

Trong đó, đối với nhà đất đã thu hồi phải báo cáo hiện trạng sử dụng và tiến độ bán đấu giá, thực hiện các dự án đầu tư… theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính và UBND TP.HCM. Đối với nhà đất chưa thu hồi cần nêu rõ lý do, các vướng mắc phát sinh và tiến độ giải quyết và báo cáo đề xuất UBND TP.HCM chỉ đạo xử lý.

Riêng đối với 12 địa chỉ nhà đất chưa thu hồi với tổng diện tích hơn 49.000 m² như Văn phòng Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Công ty Cao su Bến Thành, Công ty Công nghiệp Cơ khí Sài Gòn, một phần diện tích Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Công ty Công trình Giao thông 60 của Bộ GTVT... TP.HCM yêu cầu phải nêu rõ lý do, các vướng mắc và tiến độ giải quyết và báo cáo đề xuất TP.HCM xử lý.

Đối với 1.809 nhà đất đã được phê duyệt cho bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thủ trưởng các đơn vị cần báo cáo tiến độ bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất định kỳ hằng tháng, hằng quý gửi Ban chỉ đạo 09.

UBND TP.HCM cũng giao Ban Chỉ đạo 09 xếp lịch làm việc tới từng quận, huyện để rà soát tiến độ công việc và hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Sở Tài nguyên Môi trường được giao chỉ đạo Trung tâm Phát triển Đo đạc bản đồ tập trung xử lý đo đạc các cơ sở nhà đất tồn đọng của các cơ quan đơn vị đã được UBND TP.HCM và Bộ Tài chính phê duyệt bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Đối với hồ sơ tiếp nhận mới, thời gian giải quyết chậm nhất là 20 ngày làm việc. Sở Xây dựng TP.HCM được yêu cầu kiểm tra, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật. UBND TP.HCM giao Sở Quy hoạch Kiến trúc tập trung giải quyết các hồ sơ xin ý kiến quy hoạch và các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của các cơ quan đơn vị, bảo đảm thời gian đúng theo quy định hiện hành.

UBND TP.HCM cũng giao Ban Chỉ đạo 09 chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương TP.HCM, UBND các quận, huyện và các sở ngành liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát các mặt bằng nhà đất dôi dư do các đơn vị bỏ trống, sử dụng không đúng mục đích và không hiệu quả để bố trí cho các đơn vị tham gia Chương trình Bình ổn thị trường đầu tư xây dựng làm cửa hàng, siêu thị để phát triển mạng lưới thương mại trên địa bàn TP.HCM.