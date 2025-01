Khu vực vệ tinh TP.HCM đang là nguồn cung nhà ở lý tưởng 01/01/2025 08:15

(PLO)- Nguồn cung nhà ở tại TP.HCM trong 2024 thu hẹp đáng kể do các vướng mắc pháp lý, chi phí đất đai cao và tâm lý thị trường thận trọng khiến người mua khó tiếp cận nhà ở giá hợp lý.

Các đô thị vệ tinh như Bình Dương nổi lên là giải pháp thay thế với nguồn cung căn hộ vừa túi tiền, giá dao động từ 30-40 triệu đồng/m², thu hút lượng lớn người mua từ TP.HCM.

Nguồn cung nhà ở khan dần

Theo dữ liệu từ Savills Việt Nam, nguồn cung nhà ở từ các dự án mới tại TP.HCM trong năm 2024 đã rất hạn chế, dẫn đến sự sụt giảm đáng kể trong nguồn cung sơ cấp. Bà Giang Huỳnh, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và S22M Savills Việt Nam, cho biết có ba lý do chính dẫn đến tình trạng này.

Thứ nhất, các thủ tục pháp lý liên quan đến việc phê duyệt dự án đang gặp nhiều khó khăn. Thời gian triển khai dự án kéo dài đã làm hạn chế khả năng đưa sản phẩm mới ra thị trường. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung sơ cấp nhà ở tại TP.HCM, khiến mức giảm đạt ngưỡng thấp nhất trong vòng 5 năm qua.

Nguồn cung nhà ở TP.HCM đang khan hiếm. Ảnh: QH

Thứ hai, chi phí đất đai và xây dựng tăng cao khi các chủ đầu tư cũng phải đối mặt với khó khăn trong việc tiếp cận quỹ đất sạch. Ngay cả khi có quỹ đất khả dụng, chi phí thâu tóm và xây dựng tăng cao đã làm bài toán tài chính trở nên phức tạp hơn.

Thứ ba, ngoài yếu tố pháp lý và chi phí, tâm lý thận trọng của thị trường trong năm 2024 cũng là một yếu tố đáng chú ý. Nhiều chủ đầu tư lựa chọn chiến lược thăm dò nguồn cầu trước khi chính thức mở bán, dẫn đến việc nguồn cung mới ra thị trường tiếp tục bị giới hạn.

Giải pháp từ các đô thị vệ tinh

Tình trạng khan hiếm nguồn cung nhà ở tại TP.HCM đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân và sự phát triển kinh tế khu vực. Theo ông Trần Khánh Quang, chuyên gia bất động sản, nguyên nhân chính của tình trạng này xuất phát từ việc các dự án bất động sản gặp khó khăn do vướng mắc pháp lý và sự tăng giá nhà vượt mức thu nhập người lao động.

Chuyên gia Trần Khánh Quang đề xuất nhà nước cần nhanh chóng gỡ bỏ các vướng mắc pháp lý, đưa các dự án dang dở đến giai đoạn triển khai. Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai minh bạch các quy trình có thể giúp tăng tốc triển khai dự án.

Tiếp theo, TP.HCM cần có các chính sách điều tiết nhằm tăng quỹ đất để đầu tư vào nhà ở xã hội, nhà cho người thu nhập thấp. Cuối cùng, việc quy hoạch phát triển đô thị phải chặt chẽ, tăng mật độ sử dụng đất hiệu quả và đáp ứng nhu cầu nhà ở.

Các đô thị vệ tinh như Bình Dương, Long An và Đồng Nai có nhiều lựa chọn hơn cho người mua nhà. Ảnh: QH

Ngoài ra theo ông Quang, các khu vực vệ tinh cần được phát triển bài bản hơn với hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục và các tiện ích khác để giảm áp lực tại TP.HCM. Việc phân bổ như vậy sẽ giúp cân bằng sự phát triển vùng và tăng khả năng tiếp cận nguồn cung nhà ở cho người lao động.

Cuối cùng, việc hỗ trợ về tài chính như giảm lãi suất vay mua nhà hoặc cung cấp các gói vay đặc biệt cho người mua nhà lần đầu là điều rất cần thiết.

Trong bối cảnh nguồn cung nhà ở hạn chế tại TP.HCM, các đô thị vệ tinh như Bình Dương, Long An và Đồng Nai đang nổi lên là các thị trường lân cận tiềm năng để cung ứng nhiều lựa chọn hơn cho người mua nhà.

Trong năm 2024, nguồn cung căn hộ tại Bình Dương đã tăng trưởng mạnh mẽ. Giá bán tại các khu vực giáp ranh TP.HCM như Dĩ An và Thuận An dao động từ 30-40 triệu đồng/m², thấp hơn đáng kể so với nội thành TP.HCM. Nhiều dự án tại đây không chỉ thu hút người mua để ở mà còn hấp dẫn các nhà đầu tư dài hạn nhờ tiềm năng phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

Giá bất động sản vệ tinh vẫn có mặt bằng giá thấp hơn TP.HCM, "dễ thở" hơn đối với người mua nhà. Ảnh: QH

Khu vực như Bến Lức (Long An) và Biên Hòa (Đồng Nai) tập trung vào các dự án nhà thấp tầng, đa số thu hút người mua đầu tư dài hạn vì mặt bằng giá thấp hơn TP.HCM. Các dự án tại đây đang hưởng lợi lớn từ các công trình hạ tầng trọng điểm như cao tốc Bến Lức - Long Thành và sân bay quốc tế Long Thành.