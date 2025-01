Đón năm mới tại The Global City: Lễ hội đếm ngược đẳng cấp quốc tế, không xô bồ mà vẫn ‘cháy hết nấc’ 02/01/2025 16:23

(PLO)- Lễ hội đón năm mới 2025 - The Global Celebration tại The Global City đã mang đến cho khán giả Việt Nam chuỗi hoạt động giải trí và trải nghiệm đẳng cấp quốc tế.

Từ Art Ave, SOHO’s Balcony Show, trải nghiệm Light Up Your Story đến sân khấu biểu tượng The Global Stage của đại nhạc hội countdown The Global Celebration, The Global City đã kiến tạo không gian hiện đại như các khu đô thị biểu tượng trên thế giới và lồng ghép nhiều nét văn hóa truyền thống Việt Nam. Với vị trí di chuyển thuận tiện, không cần phải chen chúc, cư dân và du khách được tận hưởng trọn vẹn mọi “khoảnh khắc đếm ngược” tuyệt vời trong không gian hiện đại, thoải mái và tinh tế.

Không gian thành thị hiện đại, đẳng cấp quốc tế

Sau 2 năm thành công liên tiếp, The Global City tiếp tục chào 2025 rực rỡ với lễ hội đón năm mới hoàn toàn khác biệt: The Global Celebration.

The Global Celebration là sự kiện chào năm mới nối dài từ chuỗi hoạt động trên tuyến phố Art Ave, SOHO’s Balcony Show, trải nghiệm Light Up Your Story đến đại nhạc hội countdown. Sự kiện bố trí không gian và hoạt động giống như các tuyến phố biểu tượng ở một số thành phố lớn như New York, London, phục vụ phong cách sống thành thị thời thượng chuẩn quốc tế.

Chuỗi hoạt động được mở màn với sự giao thoa đầy sắc màu của các hình thức nghệ thuật và các nền văn hóa khác nhau, tạo nên không gian đa sắc màu đan xen giữa hiện đại và truyền thống

Tiếp theo, SOHO’s Balcony Show - chuỗi sự kiện âm nhạc đường phố vốn đã trở thành điểm đặc trưng của khu nhà phố SOHO vào mỗi cuối tuần, bùng nổ với phiên bản trước countdown nhờ sự xuất hiện của WEAN LE, Double2T và Hà Kiểm.

Từ đường phố cho đến ban công Art Ave, các nghệ sĩ trẻ đã mang đến bữa tiệc âm nhạc hiện đại và mới lạ, cùng khán giả “cháy phố” với bản hit như Lặng, Badbye, À Lôi,… Trong phần trình diễn của Double2T, mọi người còn được hòa mình vào hoạt động nhảy sạp, trong một không gian văn hóa gần gũi, đầy tính kết nối.

Đại nhạc hội bùng nổ với sân khấu biểu tượng đẳng cấp quốc tế và dàn sao hạng A

Đáng chú ý, The Global Celebration giới thiệu đến khán giả sân khấu lập phương siêu hoành tráng The Global Stage, lấy cảm hứng từ những màn hình LED quảng cáo ấn tượng tại Quảng trường Thời đại (New York) và quả cầu ánh sáng khổng lồ Sphere (Las Vegas).

Sân khấu độc đáo này mang hình dáng một khối vuông bao phủ bởi các màn hình LED ứng dụng công nghệ hiển thị hình ảnh trong suốt hàng đầu hiện nay, mang đến cho khán giả trải nghiệm thị giác đa chiều siêu ấn tượng và khả năng tương tác với các hiệu ứng hình ảnh từ mọi góc độ. Khán giả có thể tận hưởng các tiết mục trình diễn một cách thoải mái và trọn vẹn nhất, dù ở bất kỳ góc độ nào, không cần chen lấn, phân biệt vị trí trên khán đài.

Cũng tại The Global Celebration, The Global Stage - quy mô 608m², đã được chính thức công nhận là sân khấu LED lập phương lớn nhất Việt Nam. Đại diện từ Masterise Homes đã nhận chứng nhận từ Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ngay trên sân khấu biểu tượng này.

Sự kiện được mong chờ nhất của The Global Celebration chính là đại nhạc hội countdown. Hàng chục nghìn người đổ về khu đô thị mới The Global City, cùng hoà nhịp trong bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn, nơi đón chào dàn sao hạng A của showbiz Việt và DJ đẳng cấp thế giới.

Vào đúng thời khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới, The Global City đã chiêu đãi khán giả màn pháo hoa rợp trời kéo dài 15 phút. Lễ hội kết thúc bằng màn trình diễn của DJ Turbulence - DJ hàng top thế giới đã trình diễn cùng hàng loạt nghệ sỹ quốc tế như Bruno Mars, Kanye West, Cardi B,...

Đại nhạc hội The Global Celebration với sân khấu biểu tượng hình dáng độc đáo cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng đến visual LED tiên tiến đã mang đến trải nghiệm thị giác đỉnh cao chưa từng có, mở ra kỷ nguyên mới trong trình diễn sáng tạo và nâng tầm trải nghiệm của khán giả.

Đêm countdown tại The Global City mang đến không gian đón năm mới đẳng cấp, những trải nghiệm bùng nổ nhưng vẫn đáp ứng được phong cách thành thị quốc tế cao cấp của cộng đồng cư dân trung tâm mới. The Global City chính là điểm đến cho những ai đang tìm kiếm không gian sống đa trải nghiệm: hiện đại, tinh tế mà vẫn đầy bản sắc văn hóa, truyền cảm hứng sáng tạo mỗi ngày.