36 điểm dễ kẹt xe ở TP.HCM

19 điểm nghẽn đã có phương án gỡ 1. Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1): Nghiên cứu cấm ô tô rẽ trái từ Tôn Đức Thắng ra Nguyễn Hữu Cảnh. Đẩy nhanh tiến độ xây cầu Thủ Thiêm (dự kiến hoàn thành vào tháng 4-2018). 2. Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo (quận 1, 5): Cấm ô tô trên 30 chỗ qua cầu từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ. Đẩy nhanh xây nhánh kết nối cầu Nguyễn Văn Cừ nối đường Võ Văn Kiệt (dự kiến hoàn thành vào quý II-2017). 3. Ngã sáu Công trường Dân Chủ (quận 3, 10): Vạt góc đường Võ Thị Sáu - Công trường Dân Chủ. Nghiên cứu xây cầu vượt bằng thép. 4. Đường Nguyễn Tất Thành (quận 4): Đang hoàn chỉnh phương án mở dải phân cách trên đường. Nghiên cứu mở rộng đường về phía sông Sài Gòn. 5. Vòng xoay Phạm Văn Đồng - Nguyễn Thái Sơn - Bạch Đằng - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp): Dời trạm xe buýt, xây đường kết nối từ Đặng Văn Sâm. Xây dựng nút giao khác mức hình N (vốn đầu tư 500 tỉ đồng, dự kiến khởi công trong tháng 2-2017). 6. Ngã sáu Gò Vấp (quận Gò Vấp): Nghiên cứu điều chỉnh một chiều đường Phan Văn Trị, Lê Văn Định và Nguyễn Văn Nghi. Hoàn thiện cầu vượt (dự kiến hoàn thành vào quý II-2017). 7. Đường Trường Chinh đoạn từ Âu Cơ đến Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Bình): Hoặc điều chỉnh đèn ở khu vực, hoặc đặt dải phân cách tim đường Trường Chinh tại điểm giao với đường Tân Sơn Nhì, hoặc tổ chức một chiều Trường Chinh - Cộng Hòa. 8. Ngã tư An Sương (quận 12, huyện Hóc Môn): Điều chỉnh lộ trình xe tải. Xây hầm chui An Sương (vốn 1.500 tỉ đồng). 9. Ngã tư Bốn Xã (quận Bình Tân): Nghiên cứu điều chỉnh giao thông. Xây cầy vượt bằng thép (vốn dự kiến 760 tỉ đồng). 10. Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng (quận Bình Thạnh): CSGT điều tiết giao thông. 11. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh từ Bạch Đằng đến ngã năm Đài Liệt sĩ (quận Bình Thạnh): Xử lý xe đi ngược chiều. Mở rộng góc giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh - Ung Văn Khiêm. 12. Ngã tư Thủ Đức (quận 2, 9): Dự kiến xây hầm chui. 13. Nút giao An Phú (quận 2): Xây dựng nút giao khác mức. 14. Ngã tư Tây Hòa (quận 9): Đang mở rộng các góc giao lộ. 15. Lê Văn Việt - Đình Phong Phú (quận 9): Kiến nghị mở rộng đường vào Khu công nghệ cao. 16. Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh (quận 7): Xây dựng nút giao khác mức (tổng vốn dự kiến 2.600 tỉ đồng). 17. Huỳnh Tấn Phát - Lưu Trọng Lư (quận 7): Cấm xe rẽ trái, quay đầu… 18. Cầu Ông Thìn trên quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh): Giải tỏa các hộ dân tại cầu. 19. Vĩnh Lộc - Nguyễn Thị Tú - Quách Điêu (huyện Bình Chánh): Giải tỏa họp chợ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. ___________________________ 39.263 tỉ đồng là nhu cầu vốn triển khai ngay các dự án nhằm giảm kẹt xe sẽ triển khai trong năm 2017. Trong số này có sáu công trình (1.380 tỉ đồng) ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, 14 công trình (4.995 tỉ đồng) ở khu cảng Cát Lái, 55 công trình (32.200 tỉ đồng) ở trung tâm, cửa ngõ…