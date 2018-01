BOT: Chưa có trường hợp dừng xe quá 5 phút

Tập trung duy trì trật tự các trạm BOT Trước diễn biến phức tạp tại các trạm BOT, ngày 18-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký công điện chỉ đạo các cấp, ngành tập trung giải quyết các bất cập đang diễn ra tại các dự án BOT giao thông. Ngày 24-1, tại cuộc họp trực tuyến triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán 2018, Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương có trạm BOT phải chủ động nắm chắc tình hình, dự báo các tình huống phức tạp xảy ra. Lãnh đạo công an tỉnh, TP chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo đảm, duy trì trật tự an toàn giao thông ở các trạm BOT. Tổng cục Đường bộ Việt Nam sau đó có văn bản chỉ đạo nhà đầu tư BOT tiến hành lắp biển “Cấm dừng xe quá 5 phút” tại các trạm. __________________________________ Tại miền Tây, kể từ sau vụ phản đối xảy ra tại trạm BOT Cai Lậy khiến trạm này phải tạm ngừng thu phí đến nay, tình trạng phản đối lan rộng ra các trạm T1, T2 trên quốc lộ 91; trạm BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp; trạm BOT Sóc Trăng. Các tài xế, doanh nghiệp phản ứng dùng các “chiêu” như dùng tiền lẻ mua vé, cãi lý với chủ đầu tư, bỏ xe tại làn thu phí… Đặc biệt, các tài xế phản đối thuê đoàn lân múa trước trạm, cúng heo quay gầan trạm… khiến tình hình mất an ninh trật tự ngày càng nghiêm trọng.