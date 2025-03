1 phụ nữ chuẩn bị sang Campuchia trốn truy nã thì bị bắt 25/03/2025 12:25

Ngày 25-3, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An), đơn vị vừa bắt giữ một bị can có quyết định truy nã của cơ quan chức năng về tội mua bán trái phép chất ma túy, đang có hành vi xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Phan Ngọc Yến chuẩn bị sang Campuchia trốn truy nã thì bị lực lượng Biên phòng bắt giữ. Ảnh: BPLA

Trước đó, khoảng 17 giờ 00 phút ngày 24-3, Tổ tuần tra kiểm soát lưu động của Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, khi đến khu vực Mốc 210 thuộc ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, thì phát hiện một phụ nữ có hành vi xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Tổ công tác yêu cầu người này dừng lại để kiểm tra.

Tại đây, người phụ nữ khai tên Phan Ngọc Yến (39 tuổi; ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp).

Yến bị bắt giữ tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp. Ảnh: BPLA

Qua làm việc, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An xác định đây chính là bị can bị Công an tỉnh Đồng Tháp truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trong thời hạn tạm hoãn thi hành án vì đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, Yến đã tìm cách bỏ trốn khỏi nơi cư trú và tìm đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia để trốn truy nã, thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An kịp thời phát hiện và bắt giữ.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp đang hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao Yến cho Công an tỉnh Đồng Tháp để xử lý theo quy định của pháp luật.