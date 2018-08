Các sân bay tăng cường an ninh dịp Lễ 2-9

Cục hàng không Việt Nam vừa chỉ đạo Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam, Tổng Công ty quản lý bay, các hãng hàng không, các cảng vụ,...tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ hàng không trong dịp Quốc khánh 2-9.

Cụ thể, kế hoạch tăng chuyến của các hãng hàng không như sau: Hãng Vietnam Airlines sẽ khai thác 1.332 chuyến bay, trong đó 767 chuyến nội địa và 565 chuyến quốc tế; hãng Jetstar Pacific sẽ khai thác 445 chuyến bay, trong đó 380 chuyến nội địa và 65 chuyến quốc tế; hãng Vietjet Air dự kiến khai thác 1.295 chuyến bay, trong đó 888 chuyến nội địa và 407 chuyến quốc tế.

Theo đó Cục hàng không Việt Nam yêu cầu phòng Vận tải hàng không, các cảng vụ hàng không theo dõi cập nhật thị trường, báo cáo Cục để yêu cầu các hãng hàng không tăng chuyến (nếu cần) để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân

Cục cũng yêu cầu các hãng hàng không xây dựng kế hoạch tăng chuyến, đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của người dân trong thời gian nghỉ lễ phù hợp với năng lực của hãng và không tăng giá vé khai thác.



Cục hàng không Việt Nam yêu cầu các cảng hàng không tăng cường công tác an ninh, an toàn và nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không. Ảnh: AN NHIÊN

Đảm bảo chỉ số khai thác đúng giờ (OTP), giảm chậm, hủy chuyến. Không thực hiện việc hủy chuyến, dồn chuyến vì lý do thương mại. Xây dựng các kế hoạch khai thác ứng phó trong trường hợp có chuyến bay bị chậm, hủy. Đảm bảo thực hiện đầy đủ dịch vụ hành khách tại cảng hàng không trong thời gian chuyến bay bị chậm, gián đoạn. Kịp thời bố trí nhân viên giải quyết các thắc mắc và nhu cầu của hành khách theo đúng quy định pháp luật.



Các cảng vụ hàng không tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại cảng, sân bay nhằm đảm bảo khả năng phục vụ cao nhất cho các chuyến bay, hành khách trong thời gian cao điểm. Kịp thời phát hiện các sự việc, sự cố uy hiếp hoặc tiềm tàng nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay để báo cáo, đề xuất phương án xử lý.

Duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 để bảo đảm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về an ninh, an toàn hàng không và các dịch vụ tại các cảng hàng không, sân bay.