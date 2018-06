‘Con đường tử thần’ ở Bình Dương

Liên tiếp các vụ tai nạn chết người Vào tối 28-5, trên đường ĐT743 đoạn qua địa phận thị xã Dĩ An, Bình Dương, một người đàn ông hơn 50 tuổi đã va vào xe tải, ngã xuống đường. Lúc này chiếc xe tải đã cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Trước đó, ngày 26-5, anh NVT, ngụ Bình Dương, điều khiển xe máy lưu thông trên đường ĐT743. Khi đến đoạn thuộc khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, xe anh T. tông trực diện vào đuôi xe container đang dừng đỗ bên đường. Sau cú va chạm mạnh, xe máy lọt vào gầm xe container khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ. Khuya 10-4, trên đường ĐT743 đoạn thuộc phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, anh VVB, 20 tuổi, quê Thanh Hóa, đi xe máy va chạm mạnh với xe máy của hai thanh niên chạy ngược chiều. Tai nạn làm ba người trên hai xe ngã xuống đường. Anh B. bị chấn thương nặng, tử vong tại chỗ, hai thanh niên chạy xe ngược chiều phải nhập viện cấp cứu. Chiều 15-3, cũng trên tuyến đường này, đoạn qua phường Bình Thắng (thị xã Dĩ An, Bình Dương) xảy ra va quẹt giữa xe máy và xe tải khiến thanh niên đi xe máy tử vong.