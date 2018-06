Không đồng thuận giảm tốc độ ở 10 tuyến đường

Bạn đọc cũng không đồng tình Giảm tốc độ để giảm TNGT là tư duy rất lạc hậu, kìm hãm sự phát triển của đất nước. TNGT không phải do tốc độ cao (60-80 km/giờ của Việt Nam đâu có cao hơn các nước khác) mà chủ yếu do ý thức kém của nhiều người đi đường. Chạy 60-80 km/giờ mà giữ khoảng cách an toàn với xe trước, đến giao lộ thì giảm tốc độ, quan sát, nhường đường cho nhau thì chẳng khi nào có tai nạn. Bỏ ra bao nhiêu tiền để làm đường tốt, rộng mà không cho chạy nhanh thì làm để làm gì? NGUYỄN VĂN NAM, quận 12, TP.HCM Cải tạo mở rộng, nâng cao chất lượng đường để cho giao thông nhanh và an toàn hơn là xu hướng phát triển của thế giới. Tìm cách giảm tốc độ đường nội đô là đi ngược xu hướng này. TNGT phần lớn từ sự chủ quan của người đi đường như uống rượu bia, không tuân thủ luật giao thông, phóng nhanh vượt ẩu... Vì vậy có hạ tốc độ mà ý thức giao thông vẫn kém thì chẳng kéo giảm được TNGT. Không nên lấy cớ này để tạo cơ hội nhũng nhiễu của CSGT.

ĐOÀN CHÍ CÔNG, quận 10, TP.HCM