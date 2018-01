Tài xế phản đối, BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp phải xả trạm

Vạ lây đoàn rước dâu Tình trạng giao thông ùn tắc tại trạm BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp sáng 4-1 đã khiến một đoàn xe rước dâu bị kẹt tại đây. Theo ghi nhận, cách trạm thu phí khoảng 100 m có ba xe cưới hướng từ TP.HCM về Bạc Liêu bị kẹt không thể qua trạm khiến đoàn người phải xuống xe chờ. Chú rể Kỳ Phi Long cho biết đoàn xe cưới đang trên đường rước dâu từ TP.HCM đi Bạc Liêu. “Theo kế hoạch, 13 giờ chúng tôi phải làm lễ cưới. Bây giờ hơn 11 giờ rồi mà còn bị kẹt ở đây thế này thì ảnh hưởng đến việc làm lễ và tiếp đón khách rồi” - chú rể than. Đến khoảng 11 giờ 30, trạm BOT vẫn kẹt cứng, giao thông tê liệt. Quá bức xúc, đại diện đoàn rước dâu đã đến nói chuyện với tài xế ô tô phản đối thu phí để cho đoàn xe qua. Tuy nhiên, tài xế phản đối trạm BOT vẫn không chịu nhường đường khiến thân mẫu cô dâu chú rể phải năn nỉ, thậm chí người trong đoàn đã chấp tay vái cả tài xế… Đến khoảng 12 giờ, tài xế đang “cố thủ” mới chịu di chuyển xe qua một bên đường để đoàn xe rước dâu lăn bánh. Giá qua trạm đã giảm Dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Cần Thơ-Phụng Hiệp dài gần 22 km, có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỉ đồng, hoàn thành cuối năm 2015. Trạm BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp bắt đầu thu phí từ tháng 4-2016, mức giá 35.000-200.000 đồng. Ngày 20-12-2017, trạm này giảm giá dịch vụ cho các loại xe qua trạm. Giá vé mới giảm 7%-15% so với mức phí cũ, thấp nhất 30.000 đồng và cao nhất là 180.000 đồng. Đối với vùng lân cận sẽ giảm giá cho chủ xe có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống; tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính thuộc các xã Tân Phú Thạnh (huyện Châu Thành A, Hậu Giang), phường Ba Láng (quận Cái Răng, TP Cần Thơ). Mức giảm giá đối với các vùng này là 100% đối với xe buýt; 30%-35% so với mức giá chung sau khi thực hiện giảm giá. Thời gian chính thức áp dụng mức giảm giá cho các đối tượng thuộc phạm vi giảm giá vùng lân cận khi qua trạm thu phí BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp bắt đầu từ 0 giờ ngày 1-1-2018. Chiều 29-12-2017, Sở GTVT TP Cần Thơ tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT về việc giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện thuộc đối tượng giảm giá vùng lân cận tại trạm thu phí BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp. Tuy nhiên, nhiều tài xế, doanh nghiệp, người dân ở gần trạm vẫn chưa đồng ý vì cho rằng mức giá vẫn còn cao.