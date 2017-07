Nâng đường rồi nâng hẻm, dân kêu khổ

Đề nghị hỗ trợ 5,2 tỉ đồng cho dân Ngày 13-7, UBND quận Bình Tân cho biết vừa qua quận đã thống kê thiệt hại và đề xuất mức hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương. Với mục đích tạo điều kiện cho hộ gia đình, cá nhân dọc đường Kinh Dương Vương có khả năng sửa chữa, nâng cấp nhà ở để đảm bảo việc sinh hoạt, kinh doanh, UBND quận Bình Tân đã kiến nghị Sở TN&MT TP xem xét hỗ trợ một phần kinh phí nâng nền nhà ở cho các hộ dân dọc đường này. Theo đó, tổng hộ dân được đề nghị hỗ trợ là 330 hộ (254 hộ thuộc phường An Lạc, 76 hộ thuộc phường An Lạc A) với tổng số tiền hỗ trợ dự kiến khoảng 5,2 tỉ đồng. Vị đại diện UBND quận Bình Tân cho biết đối với các hộ phải nâng nền từ 0,5 m trở lên thì được hỗ trợ với mức giá san lấp 110.000 đồng/m3. Còn các hộ nâng dưới 0,5 m thì được vận động tự chịu kinh phí sửa chữa. Hiện TP vẫn chưa phê duyệt phương án hỗ trợ này. ____________________________ 500 là tổng hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo và thoát nước đường Kinh Dương Vương, đoạn từ vòng xoay Mũi Tàu đến vòng xoay An Lạc (hoàn thành đầu năm 2017).