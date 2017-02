Radar TP.HCM dự báo mưa, gió không chính xác

Chỉ đo tốc độ gió cự ly gần Một chuyên gia về dự báo thời tiết cho biết trạm radar thời tiết ở huyện Nhà Bè được chế tạo theo công nghệ cũ. Do đặc trưng kỹ thuật băng sóng C (C-band) nên giá trị đo cực đại lại tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách. Nghĩa là radar chỉ đo được tốc độ gió lớn nhất ở cự ly dưới 120 km, càng xa thì sai số càng lớn. Muốn đo được khoảng cách xa hơn 120 km thì chỉ có thể đo được gió có tốc độ nhỏ. Vị này phân tích thêm: “Mặt khác, theo lý thuyết sóng điện từ thì sóng phát ở chế độ C thì mức độ năng lượng phản xạ bị suy giảm mạnh trong mưa. Nghĩa là tín hiệu đo mưa bị sai nhiều so với thực tế do bị suy giảm trên đường truyền về thiết bị thu. Do đó, công tác dự báo mưa tính chính xác không cao so với các công nghệ khác”.